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Назван самый полезный вид соли

Соль можно встретить везде: от продуктов питания до наших слез

сегодня, 21:10
Автор:

Любовь Блажко

Ее часто называют "белой смертью", но как показало одно научное исследование, в умеренном количестве она может быть полезной для человека. Потому что помогает пополнять запас натрия и калия, которые способствуют нормальному функционированию организма. Об этом пишет издание changeua.

Назван самый полезный вид соли

Назван самый полезный вид соли. Фото: unsplash. Джейсон Туинстра.

Профессор Эндрю Менте из Университета имени Макмастера в Канаде рассказывает, что употребление соли позитивно сказывается на сердечно-сосудистой системе, а вот избыток или нехватка могут привести к нежелательным последствиям. 

Ученые установили тот факт, что морская и каменная соль гораздо лучше обычной. Потому что обычная, проходя обработку, теряет множество полезных свойств. Но самой полезной для человеческого организма признана розовая гималайская соль. Ее добывают в предгорьях Гималаев, а также в регионе Пенджаб (Пакистан). Самой полезной она считается потому, что в ней содержится йод, магний, железо, калий, кальций и, конечно же, натрий. Также она не проходит процесс обработки, что делает ее еще и самой чистой среди всех остальных видов соли. 

Эксперты уверены, что если употреблять правильное количество розовой гималайской соли, то это поможет вывести токсины и улучшить естественные механизмы контроля уровня сахара. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, как шоколад помогает сбросить лишний вес.


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