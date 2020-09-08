Как шоколад помогает сбросить лишний вес

Ни для кого не секрет, что шоколад является природным антидепрессантом, но не многие знают, что этот продукт помогает бороться с лишним весом. Правда, важно соблюдать дозировку. Об этом на своей странице в Instagram рассказала эксперт в психологии снижения веса Елена Кален.

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Специалист отметила, что самыми распространенными причинами лишнего веса является раздражительность, апатия, депрессия и прочее. И, чтобы избавиться от этого состояния, люди едят разную пищу в количестве гораздо большем, чем нужно их телу, в том числе и шоколад.

"В отличие от других продуктов шоколад имеет антидепрессивные свойства, благодаря тому, что содержит повышенное количество флавоноидов. Именно это делает шоколад антидепрессантом. Другими словами, если мы едим шоколад, то настроение повышается не только, потому что вкусно, но и потому, что его флавоноиды благоприятно действую на наше эмоциональное состояние", - рассказала эксперт.

Еще она отметила, что у любителей темного шоколада риск появления симптомов депрессии снижается на 70%. А если настроение хорошее, то и раздражительности нет, а значит заедать стресс не нужно, а значит количество съеденной пищи сокращается и вес начинает снижаться.

"Шоколад улучшает работу мозга и увеличивает продуктивность. Но чтобы он действительно был полезным, съедать его нужно только, когда есть ощущение голода и в объеме не более 50 граммов за один прием", - подчеркнула Елена Кален.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, полезен ли шоколад для сердца.

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