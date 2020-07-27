Полезен ли шоколад для сердца: что говорит новое исследование

О пользе шоколада написано не мало. В умеренном количестве эта сладость повышает настроение, улучшает работу мозга и снижает давление. Американский доктор Чаякрит Криттанавонг провел новое исследование, чтобы выяснить, как шоколад влияет на работу сердца, в частности на его артерии. Результаты эксперимента опубликованы в Европейском журнале профилактической кардиологии.

Автор исследования, основываясь на данных более 336 тысяч людей пришел к выводу, что шоколад способен предотвратить заболевания сердечно-сосудистой системы. Употребление сладости несколько раз в неделю снижает на 8% риск возникновения ишемической болезни сердца. А все благодаря полезным веществам, в частности полифенолам и флавоноидам, которыми богат натуральный шоколад. Эти вещества повышают уровень "хорошего" холестерина и снижают воспалительные процессы.

Известно, что шоколад положительно влияет на слизистую оболочку кровеносных сосудов и коронарные артерии сердца. Но какой конкретно тип шоколада оказался самым эффективным ученым еще придется выяснить, как и то, какой должна быть идеальная доза шоколада для поддержания здоровья.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как использовать шоколад с пользой для организма.

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