Полезен ли шоколад для сердца: что говорит новое исследование

Язык
BTC/USD
10222.61
ETH/USD
324.21
LTC/USD
48.53
USD/UAH
27.95
EUR/UAH
32.60
RUB/UAH
0.39
Светлана Шкурупий
О
пользе шоколада написано не мало. В умеренном количестве эта сладость повышает
настроение, улучшает работу мозга и снижает давление. Американский доктор Чаякрит
Криттанавонг провел новое исследование, чтобы выяснить, как шоколад влияет
на работу сердца, в частности на его артерии. Результаты эксперимента
опубликованы в Европейском журнале профилактической кардиологии.
Автор
исследования, основываясь на данных более 336 тысяч людей пришел к выводу, что
шоколад способен предотвратить заболевания сердечно-сосудистой системы.
Употребление сладости несколько раз в неделю снижает на 8% риск возникновения ишемической
болезни сердца. А все благодаря полезным веществам, в частности полифенолам и
флавоноидам, которыми богат натуральный шоколад. Эти вещества повышают уровень "хорошего"
холестерина и снижают воспалительные процессы.
Известно,
что шоколад положительно влияет на слизистую оболочку кровеносных сосудов и
коронарные артерии сердца. Но какой конкретно тип шоколада оказался самым
эффективным ученым еще придется выяснить, как и то, какой должна быть идеальная
доза шоколада для поддержания здоровья.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, как использовать шоколад с пользой для организма.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости