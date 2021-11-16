И сахар, и соль входят в список самых вредных продуктов для здоровья, и они во многом похожи. Но что более опасно для организма?

Что вреднее для здоровья — соль или сахар (фото из открытых источников)

Специалисты отметили, что избыток сахар и соли очень негативно сказывается на состоянии здоровья и может привести к серьезным последствиям. В большинстве случаев мы употребляем эти продукты не в чистом виде, а в обработанной пище. Например, в составе фруктовых соков содержится около 25 г сахара (4 столовые ложки), также там есть соль - в конечном итоге, употребление напитка провоцирует жажду и усиливает желание потреблять больше сладкого.

Эксперты говорят, что дневная норма соли в день составляет 5 г (или 2.3 г в пересчете на натрий, ключевое активное вещество соли), но в среднем люди употребляют в 2,5 раза больше этой нормы. Что касается сахара, то рекомендации максимальных цифр зависят от пола, возраста и уровня активности человека. Плюс, сахар — это не цельное вещество, а смесь глюкозы и фруктозы. Чаще всего верхней границей употребления добавленного сахара называют 25-40 г в сутки

Довольно сложно определить, что вреднее для организма — соль или сахар, поскольку они в высоком количестве содержатся во многих продуктах, и не все люди об этом догадываются. Правильнее говорить об ошибках в питании, например, избытке калорий или дефиците витаминов, а не о вреде конкретного компонента. Но, если свести все к прямому сравнению, то сахар, по словам экспертов, более вреден для организма, чем соль.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты не содержат сахара, но заряжаютэнергией.

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