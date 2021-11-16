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Светлана Шкурупий
И
сахар, и соль входят в список самых вредных продуктов для здоровья, и они во
многом похожи. Но что более опасно для организма?
Что вреднее для здоровья — соль или сахар (фото из открытых источников)
Специалисты
отметили, что избыток сахар и соли очень негативно сказывается на состоянии
здоровья и может привести к серьезным последствиям. В большинстве случаев мы
употребляем эти продукты не в чистом виде, а в обработанной пище. Например, в
составе фруктовых соков содержится около 25 г сахара (4 столовые ложки), также
там есть соль - в конечном итоге,
употребление напитка провоцирует жажду и усиливает желание потреблять больше
сладкого.
Эксперты
говорят, что дневная норма соли в день составляет 5 г (или 2.3 г в пересчете на
натрий, ключевое активное вещество соли), но в среднем люди употребляют в 2,5
раза больше этой нормы. Что касается сахара, то рекомендации максимальных цифр
зависят от пола, возраста и уровня активности человека. Плюс, сахар — это не
цельное вещество, а смесь глюкозы и фруктозы. Чаще всего верхней границей
употребления добавленного сахара называют 25-40 г в сутки
Довольно
сложно определить, что вреднее для организма — соль или сахар, поскольку они в высоком
количестве содержатся во многих продуктах, и не все люди об этом догадываются. Правильнее
говорить об ошибках в питании, например, избытке калорий или дефиците
витаминов, а не о вреде конкретного компонента. Но, если свести все к прямому
сравнению, то сахар, по словам экспертов, более вреден для организма, чем соль.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие продукты не содержат сахара, но заряжаютэнергией.
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Киевлянин
сегодня, 20:20
Вывод"""Надо меньше жрать...И ходить по магазинах.Что бы не расстраиваться и возможно цены попустяться..