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Какие продукты не содержат сахара, но заряжают энергией

Эксперты перечислили продукты, которые стоит добавить в свой рацион, потому что они не содержат сахара, но заряжают энергией

сегодня, 21:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Избыток сахара в рационе может привести к ожирению и ряду других заболеваний, но этот продукт жизненно важен для организма, потому что обеспечивает нас энергией и бодростью. Как же быть?

Какие продукты не содержат сахара, но заряжают энергией

Какие продукты заряжают организм энергией (фото из открытых источников)

Эксперты отметили, что есть ряд продуктов, в составе которых практически нет сахара, но они очень полезны и способны придать сил. 

Мясо 

Все знают, что мясо — ценный источник белка, жиров, углеводов и других питательных веществ, которые укрепляют иммунитет, а также положительно влияют на нервную и кровеносную системы. Самыми полезными видами мяса считается курятина, говядина и свинина, но важную роль играет сам процесс приготовления.

От соусов, которые часто используются для употребления мясных блюд, лучше отказаться, потому что в их составе есть сахар.

Сыр 

Этот продукт не представляет угрозы вашей фигуре и здоровью. В сыре содержится много белка и других витаминов, которые улучшают пищеварение, снимают стресс и поднимают настроение. Но злоупотреблять им не стоит: хотя в нем нет сахара, зато есть много соли и жира. 

Рыба 

В рыбе также нет сахара, но она является бесценным источником полиненасыщенных жирных кислот омега-3, роль которых для организма неоспорима. Они снижают уровень холестерина в крови и способствуют регенерации клеток, а также стимулируют умственную активность. 

Морепродукты 

Дары моря тоже не содержат в своем составе сахара. Выбирайте любые морепродукты на свой вкус: креветки, раки, омары, мидии, устрицы. Они доступны практически круглый год и помогут разнообразить привычный рацион.

Морепродукты еще и очень полезны. Их можно использовать в качестве ингредиентов для легких и сытных салатов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие варианты перекусов не содержат сахара.


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/27153-pyat-produktov-bez-sakhara-zaryazhayushchikh-energiey
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