Утолить голод: пять вариантов перекуса, которые не содержат сахара

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Вечканова Елена
В нынешнее время, когда мы постоянно находимся в движении или поиске чего-то, часто случается забыть о нормальном приеме пищи. Тогда "на помощь" и приходят всяческие быстрые перекусы, не всегда полезные. Как сообщает The Health Site, существуют продукты, которые не содержат сахара (прекрасно для диабетиков и людей, следящих за фигурой), но способны отлично утолить голод.
Яблоки и творог отлично подойдут для быстрого перекуса. Фото из открытых источников
1. Йогурт
Речь идет не о всяческих магазинных йогуртах с кучей добавок по типу кусочков фруктов. Родоначальником этой линейки кисломолочных продуктов является греческий йогурт. Его часто используют в качестве заправки для различных овощных салатов, но и отдельно употреблять его тоже можно. В нем немного углеводов и еще меньше калорий. Однако греческий йогурт богат на белки, кальций и различные витамины. Он отлично сможет прогнать чувство голода.
2. Сельдерей
Этот овощ часто недооценивают. Однако сельдерей абсолютно не калориен, в нем практически отсутствуют жиры или холестерин. Но вода и клетчатка плюс большой набор витаминов отлично влияют на человеческий организм. Этот овощ можно употреблять, к примеру, в прикуску с плавленым сыром — отличный вариант для быстрого перекуса.
3. Яблоко
Быстро, удобно, практично и вкусно! В яблоках также содержится минимум калорий. Однако фрукт богат витамином C, железом, фосфором и кальцием. Яблоки помогут не только избавиться от чувства голода, но и удовлетворят необходимость в сладком, при этом не повышая уровень сахара в крови.
4. Попкорн
Это может выглядеть странно, но любимая многими воздушная кукуруза быстрого приготовления также относится к варианту быстрого перекуса. Удивительно, но попкорн также не слишком калориен, при этом очень медленно вырабатывает глюкозу. Это поможет держать уровень сахара в норме. Да и в целом попкорн богат клетчаткой и некоторыми витаминами.
5. Творог
Кисломолочная продукция — наше все для быстрого перекуса. В твороге содержится большое количество белка и углеводов. Помимо этого продукт богат кальцием, витамином А, фосфором, цинком и другими полезными веществами. Всего лишь стакан творога с щепоткой соли — и отличный перекус без сахара готов!
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какими продуктами можно заменить сахар в повседневном рационе.
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