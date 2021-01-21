Фрукт, который снижает уровень сахара в крови

Плоды манго снижают уровень сахара в крови, что способствует улучшению здоровья людей с диабетом второго типа. Такое заявление сделали американские специалисты, после проведения научного исследования. Результаты их работы опубликованы в журнале Express.

Манго. Фото: unsplash

Чтобы это выяснить, ученые в качестве эксперимента предложили участникам добавить в свой обычный режим питания сублимированную мякоть манго. Спустя несколько месяцев результаты приятно удивили экспертов: у диабетиков второго типа уменьшился уровень глюкозы после приема пищи. А также у одного из участников снизился уровень жира в организме.

В составе манго есть полифенолы, которые обладают и противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Кроме того, в этом фрукте также есть каротиноиды, токоферолы, аскорбиновая кислота, пищевые волокна и фенольные соединения мангиферин, галловая кислота и кверцетин.

Несмотря на это, в манго содержится большое количество сахара. Именно по этой причине данный эксперимент подходит только для диабетиков второго типа. А те, кто входит в зону риска, могут употреблять этот продукт только умеренными порциями.

Как сообщало издание "Комментарии", скрытые признаки сахарного диабета. Специалисты перечислили признаки сахарного диабета, которые могут быть неочевидными, но если вовремя их заметить, то можно избежать развития заболевания. По их словам, некоторые сигналы можно попросту не заметить.

Врачи назвали пять скрытых симптомов, которые могут быть признаком того, что со здоровьем не все в порядке. Выявить их на ранних стадиях очень важно, поскольку это поможет избежать дальнейшего развития болезни.

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