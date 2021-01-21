Фрукт, который снижает уровень сахара в крови

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Любовь Блажко
Плоды манго снижают уровень сахара в крови, что способствует улучшению здоровья людей с диабетом второго типа. Такое заявление сделали американские специалисты, после проведения научного исследования. Результаты их работы опубликованы в журнале Express.
Манго. Фото: unsplash
Чтобы это выяснить, ученые в качестве эксперимента предложили участникам добавить в свой обычный режим питания сублимированную мякоть манго. Спустя несколько месяцев результаты приятно удивили экспертов: у диабетиков второго типа уменьшился уровень глюкозы после приема пищи. А также у одного из участников снизился уровень жира в организме.
В составе манго есть полифенолы, которые обладают и противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Кроме того, в этом фрукте также есть каротиноиды, токоферолы, аскорбиновая кислота, пищевые волокна и фенольные соединения мангиферин, галловая кислота и кверцетин.
Несмотря на это, в манго содержится большое количество сахара. Именно по этой причине данный эксперимент подходит только для диабетиков второго типа. А те, кто входит в зону риска, могут употреблять этот продукт только умеренными порциями.
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