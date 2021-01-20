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Главная Новости Здоровье наше тело Скрытые признаки сахарного диабета: о них следует знать
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Скрытые признаки сахарного диабета: о них следует знать

Существует пять скрытых симптомов, которые говорят, что в вашем организме происходят опасные перемены

сегодня, 14:53
Автор:

Любовь Блажко

Специалисты перечислили признаки сахарного диабета, которые могут быть неочевидными, но если вовремя их заметить, то можно избежать развития заболевания. По их словам, некоторые сигналы можно попросту не заметить, пишет "Голос. Юа". 

Скрытые признаки сахарного диабета: о них следует знать

Скрытые признаки сахарного диабета. Фото: unsplash

Врачи назвали пять скрытых симптомов, которые могут быть признаком того, что со здоровьем не все в порядке. Выявить их на ранних стадиях очень важно, поскольку это поможет избежать дальнейшего развития болезни. 

Неочевидные симптомы: 

Частое мочеиспускание. Это случается, когда в крови слишком много глюкозы. И через частые походы в туалет ваше тело пытается просигнализировать, что нужно избавиться от большого количества глюкозы. 

Сильная жажда. Если возникает чувство, что вы никак не можете напиться воды, то это тоже может быть опасным признаком. Добавим, что такая жажда никак не связана с физическими нагрузками или временем года. 

Ощущение постоянного голода тоже может предупреждать о проблемах со здоровьем. Человек постоянно устраивает себе перекусы, но чувство голода возвращается снова и снова. 

Чувство усталости без видимых на то причин. При развитии сахарного диабета может возникать такое ощущение. 

И последним скрытым симптомом сахарного диабета является покалывание в руках и ногах, утверждают эксперты. 

Как сообщало издание "Комментарии", какой утренний симптом сигнализирует о риске диабета. Сахарный диабет — распространенное заболевание, возникающее при дефиците гормона инсулина, вырабатываемого поджелудочной железой. Врач-эндокринолог Ральф Абрахам рассказал, какой утренний симптом может указывать на риск развития этого недуга.


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Источник: https://golos.ua/news/medyky-nazvaly-skrytye-pryznaky-saharnogo-dyabeta
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