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Какой утренний симптом сигнализирует о риске диабета

Сахарный диабет относится к эндокринным заболеваниям

сегодня, 09:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Сахарный диабет — распространенное заболевание, возникающее при дефиците гормона инсулина, вырабатываемого поджелудочной железой. Врач-эндокринолог Ральф Абрахам рассказал, какой утренний симптом может указывать на риск развития этого недуга.

Какой утренний симптом сигнализирует о риске диабета

какие симптомы указывают на диабет (фото из открытых источников)

По словам специалиста, "тревожным" звоночком должна стать постоянная жажда и сухость во рту после пробуждения. Если с утра очень сильно хочется пить, тогда стоит обратить внимание на уровень глюкозы в крови. Также беспокойство должна вызвать и регулярно возникающая жажда посреди ночи — этот признак также указывает на то, что с организмом что-то не так. Еще один симптом, предупреждающий о риске диабета — учащенное мочеиспускание.

Врач говорит, что при наличии подобных симптомов стоит обратиться за консультацией к специалисту и пройти обследование. Также понаблюдайте за собой, не сопровождаются ли эти симптомы другими признаками диабета: постоянной усталостью, резкой потерей веса, помутнением в глазах, сонливостью и т.д. 

Стоит отметить, что сахарный диабет — не приговор. Его можно обратить вспять еще на начальных стадиях развития. Но в большинстве случаев необходим строгий контроль лишнего веса и изменение образа жизни.

Напомним, исследования показали, что между употреблением большого количества сахара и развитием диабета есть взаимосвязь. Но не все так просто, как может показаться на первый взгляд. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая специя поможет предотвратить и контролировать симптомы диабета. Оказалось, что это гвоздика, обладающая мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.


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Источник: https://doctor.rambler.ru/pharma/45600486-endokrinolog-nazval-utrenniy-simptom-signaliziruyuschiy-o-riske-diabeta/
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