Какой утренний симптом сигнализирует о риске диабета

Сахарный диабет — распространенное заболевание, возникающее при дефиците гормона инсулина, вырабатываемого поджелудочной железой. Врач-эндокринолог Ральф Абрахам рассказал, какой утренний симптом может указывать на риск развития этого недуга.

какие симптомы указывают на диабет (фото из открытых источников)

По словам специалиста, "тревожным" звоночком должна стать постоянная жажда и сухость во рту после пробуждения. Если с утра очень сильно хочется пить, тогда стоит обратить внимание на уровень глюкозы в крови. Также беспокойство должна вызвать и регулярно возникающая жажда посреди ночи — этот признак также указывает на то, что с организмом что-то не так. Еще один симптом, предупреждающий о риске диабета — учащенное мочеиспускание.

Врач говорит, что при наличии подобных симптомов стоит обратиться за консультацией к специалисту и пройти обследование. Также понаблюдайте за собой, не сопровождаются ли эти симптомы другими признаками диабета: постоянной усталостью, резкой потерей веса, помутнением в глазах, сонливостью и т.д.

Стоит отметить, что сахарный диабет — не приговор. Его можно обратить вспять еще на начальных стадиях развития. Но в большинстве случаев необходим строгий контроль лишнего веса и изменение образа жизни.

Напомним, исследования показали, что между употреблением большого количества сахара и развитием диабета есть взаимосвязь. Но не все так просто, как может показаться на первый взгляд.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая специя поможет предотвратить и контролировать симптомы диабета. Оказалось, что это гвоздика, обладающая мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!