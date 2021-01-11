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Можно ли заболеть диабетом, если есть много сладкого

Что же будет, если постоянно есть много сладкого?

сегодня, 18:25
Автор:

Любовь Блажко

Ряд исследований показал, что между употреблением большого количества сахара и развитием диабета есть взаимосвязь. Как оказалось, не все так просто, как может показаться на первый взгляд. 

Можно ли заболеть диабетом, если есть много сладкого

Сахар. Фото: unsplash

В 2013 году Стэнфордским университетом был проведен научный эксперимент, который показал, что 150 калорий сахара в общем рационе увеличивает риск развития диабета на 1 процент. Исследование было проведено на лабораторных животных. 

Кроме того, ученые выяснили, что те, кто часто употребляет сахаросодержащие напитки, подвергаются риску развития диабета 2 типа на 25 процентов выше остальных. 

Научное исследование, которое было опубликовано в издании PLOS ONE, показало, что в странах с самым высоким потреблением сахара можно увидеть самый высокий уровень диабета 2 типа. В странах с самым низким, соответственно, самые низкие показатели. 

Несмотря на это, есть научная работа, которая демонстрирует совершенно иные результаты. Метаанализ 2017 года, основанный на 15 крупных исследованиях, не показал прямой взаимосвязи между частым употреблением сахара и развитием диабета. Наоборот, те, кто употреблял больше сахара, на 9 процентов меньше остальных подвергались риску его развития. Всего в данном эксперименте приняло участие 251 261 человек. 

Эксперты резюмируют, что хоть пока точно и не установлена связь между употреблением сахара и развитием диабета, сахар нельзя назвать полезным продуктом. Поэтому не стоит злоупотреблять им слишком часто, советуют они. 

Ранее мы писали, продукт, который вызывает привыкание сильнее, чем кокаин. Сахар  стал неотъемлемой частью нашего рациона, потому что его можно найти в составе большинства продуктов. Человек любит побаловать себя чем-нибудь вкусненьким, воспринимая это как заслуженную награду за хорошо выполненную работу. Квалифицированный врач Алан Грин заявил, что он вызывает сильную зависимость и оказывает на психику и мозг влияние, которое можно сравнить с влиянием наркотиков. Он объяснил, нужно ли начинать паниковать в такой ситуации.



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Источник: https://www.popmech.ru/popmem/658913-mozhno-li-zabolet-diabetom-esli-est-mnogo-sladkogo/
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