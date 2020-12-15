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Главная Новости Здоровье диета и питание Назван продукт, который вызывает привыкание сильнее, чем кокаин
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Назван продукт, который вызывает привыкание сильнее, чем кокаин

Этот продукт повсюду, и многие все чаще сравнивают его с другим белым порошком, куда более опасным

сегодня, 15:11
Автор:

Любовь Блажко

Сахар  стал неотъемлемой частью нашего рациона, потому что его можно найти в составе большинства продуктов. Человек любит побаловать себя чем-нибудь вкусненьким, воспринимая это как заслуженную награду за хорошо выполненную работу. Квалифицированный врач Алан Грин заявил, что он вызывает сильную зависимость и оказывает на психику и мозг влияние, которое можно сравнить с влиянием наркотиков. Он объяснил, нужно ли начинать паниковать в такой ситуации. 

Назван продукт, который вызывает привыкание сильнее, чем кокаин

Сахар. Фото: unsplash

"В медицине речь о зависимости заходит тогда, когда химический состав мозга человека был изменен таким образом, что он захочет вновь принять вещество даже в случае, когда оно нанесет очевидный вред его здоровью. Не стоит путать зависимость и обычное пристрастие", — говорит Грин.

Когда в организм попадает сахар, то он стимулирует выработку дофамина – мы получаем удовольствие и заслуженное "вознаграждение". Следовательно, человек захочет вскоре повторить это действие, чтобы снова испытать приятные эмоции. Но чем чаще он начинает это делать, тем меньше дофамина вырабатывает мозг. И с этого момента начинается серьезная зависимость от сладкого. 

Было проведено научное исследование на грызунах, которое показало, что вкусное печенье активирует больше нейронов в мозге, нежели кокаин. 

Тем не менее специалисты заявляют, что не нужно полностью отказываться от сахара. В отличие от наркотиков, он является источником "быстрой" энергии, которая необходима во множестве жизненных ситуаций. Главное – не злоупотреблять этим продуктом и помнить о суточной норме. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, продукты, которые не стоит покупать даже по скидкам и акциям. 


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Источник: https://www.popmech.ru/science/652923-pravda-li-chto-sahar-vyzyvaet-privykanie-silnee-chem-kokain/
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