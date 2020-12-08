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Продукты, которые не стоит покупать даже по скидкам и акциям

Даже внимательное чтение этикеток не всегда дает нужную информацию

сегодня, 15:57
Автор:

Любовь Блажко

К огромному сожалению, множество вредных продуктов оказываются в нашей тележке, когда мы отправляемся за покупками. Но есть среди них те, которые не стоит покупать даже по очень заманчивой цене. Давайте разберемся, о каких продуктах идет речь.

Продукты, которые не стоит покупать даже по скидкам и акциям

Покупки. Фото: unsplash. Hanson Lu

Почти все со вкусом черники. Сама эта ягода, конечно же, очень полезна. Но найти настоящие ягоды в большей части продукции сложно, ведь вместо свежих или сушеных ягод используются красители и ароматизаторы.

Апельсиновые соки низкой ценовой категории изготавливаются путем восстановления концентрированного апельсинового сока, потому что это намного дешевле. После сбора апельсинов их обрабатывают и отправляют под пресс. Затем полученный из апельсинов сок направляют на концентрирование, где в результате кипения из сока испаряется вода. Затем в них снова добавляют очищенную воду, аромадобавки и большое количество сахара, и сок снова проходит пастеризацию при высокой температуре. Тогда о какой пользе и витаминах может идти речь?

Салаты в упаковке. Было проведено не одно научное исследование, которое показало, что даже после нескольких этапов обработки такие салатные наборы не гарантируют безопасность. На листьях зелени можно найти большое количество бактерий, включая сальмонеллу, а закрытая полиэтиленовая упаковка является идеальной средой для их дальнейшего размножения. И даже хранение в холодильнике от этого не спасет.

Овощи в вакуумной упаковке 

Это может быть намного быстрее и удобнее, но если сравнивать цену и вес таких овощей со свежими, то получается, что они в несколько раз выше. Исходя из этого, покупатель в 3 или 4 раза переплачивает за то, на что бы он лично потратил несколько минут. И это вовсе неудивительно, ведь кто бы захотел чистить овощи и картошку бесплатно?

Кофе  3 в 1 

Несмотря на то, что в названии есть слово "кофе", самого кофе в этом маленьком пакетике нет. Зато есть транжиры (кокосовое или пальмовое масло), регуляторы кислотности, стабилизаторы, эмульгаторы, красители и ароматизаторы, которые пагубно влияют на наше здоровье. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о продуктах, которые мешают худеть и спать. 


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Источник: https://www.popmech.ru/diy/650193-7-produktov-kotorye-ne-stoit-pokupat-dazhe-po-skidkam-i-akciyam/
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