Продукты, которые мешают худеть и спать

Если вас начала мучить бессонница, то причина может скрываться во вредных перекусах перед сном. Квалифицированный врач-диетолог Елена Кален перечислила список продуктов, от которых лучше отказаться в вечернее время, чтобы не навредить собственному здоровью.

Еда. Фото: unsplash. Wright Brand Bacon

В этом списке оказались баклажаны, помидоры, авокадо, сыр с плесенью и острые сыры. А также мясо и консервированные продукты.

Специалист объясняет, что в вышеперечисленных продуктах есть тирамин, который превращается в норадреналин.

"Съедая эти продукты, вы можете почувствовать, что находитесь в стрессе. В связи с этим вас может мучить бессонница и неприятные ощущения под утро, будто всю ночь вас кто-то преследовал. В итоге, проснувшись с чувством усталости, в течении дня вы начнете есть больше, что приводит к набору веса", — рассказала Елена.

Также лучше перед сном отказаться от употребления сельдерея, поскольку этот продукт является мощным диуретиком, который может вызвать частые походы в туалет.

А вот такие продукты как бобы, грибы, свежие ягоды и фрукты, орехи тоже не стоит кушать перед сном. Потому что они могут забродить и вызвать метеоризм и боли в желудке, подытожила специалист.

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