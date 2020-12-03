Продукты, которые мешают худеть и спать

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Любовь Блажко
Если вас начала мучить бессонница, то причина может скрываться во вредных перекусах перед сном. Квалифицированный врач-диетолог Елена Кален перечислила список продуктов, от которых лучше отказаться в вечернее время, чтобы не навредить собственному здоровью.
Еда. Фото: unsplash. Wright Brand Bacon
В этом списке оказались баклажаны, помидоры, авокадо, сыр с плесенью и острые сыры. А также мясо и консервированные продукты.
Специалист объясняет, что в вышеперечисленных продуктах есть тирамин, который превращается в норадреналин.
Также лучше перед сном отказаться от употребления сельдерея, поскольку этот продукт является мощным диуретиком, который может вызвать частые походы в туалет.
А вот такие продукты как бобы, грибы, свежие ягоды и фрукты, орехи тоже не стоит кушать перед сном. Потому что они могут забродить и вызвать метеоризм и боли в желудке, подытожила специалист.
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