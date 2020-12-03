Все гораздо проще: самые популярные мифы о завтраке

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Любовь Блажко
Диетолог клиники Мейо в Рочестере (США) Кэтрин Зерацки перечислила самые популярные мифы о завтраке, которые не соответствуют действительности.
Завтрак. Фото: unsplash. Brooke Lark
Миф номер 1 – завтрак способствует набору веса. Доказательством противоположного этому является научное исследование, которое было опубликовано в журнале American Journal of Clinical Nutrition. Ученые пригласили 300 добровольцев от 20 до 65 лет, которых разделили на две группы. Первая группа завтракала на протяжении всего эксперимента (16 недель), а вторая – отказалась от завтрака. Согласно результатам исследования, завтрак никак не отразился на весе участников.
Миф номер 2 – не стоит увлекаться сухими завтраками. Если речь идет о сладких снеках, то это действительно так. Но если же говорить о цельнозерновых продуктах, то они помогают снизить уровень холестерина и поддерживать здоровый вес.
Миф номер 3 – люди, которые ведут здоровый образ жизни, должны плотно завтракать. Не обязательно, потому что завтрак увеличит ваши энергозатраты.
Миф номер 4 – завтрак поможет меньше есть в течение дня. На это он точно никак не повлияет, зато сможет обеспечить мозг необходимыми полезными веществами, а также поддержит уровень глюкозы в крови на протяжении всего дня.
Миф номер 5 – завтрак самый важный прием пищи. Конечно же, завтрак важен, но это всего лишь один из приемов пищи. Организм за день должен получить определенное количество калорий, а как вы решите их разделить – это полностью ваш выбор.
Эксперт подытожила, что завтрак нежелательно пропускать, ведь он дает запас питательных веществ на весь день. Главное, о чем нужно помнить – еда должна быть здоровой и полезной.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, ученые опровергли популярный миф о еде.
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