Как сократить потребление сахара до минимума за 8 шагов

Пожалуй, все знают о том, что сахар в больших количествах вредит здоровью и может вызвать серьезные заболевания. В связи с этим, диетологи советуют сократить его потребление до минимума. Но сделать это не просто, потому что сахар вызывает привыкание. Если вы все же решились на такой шаг, тогда действуйте по следующему плану:

как есть меньше сахара (фото из открытых источников)

Шаг 1 — Откажитесь от добавленного сахара. В первую очередь, перестаньте добавлять в чай, кофе и другие напитки или блюда этот ингредиент. Да, без сахара они будут не такими вкусными, но со временем вы привыкнете.

Шаг 2 — Измените свое утреннее меню. Не завтракайте "магазинными" кашами и хлопьями быстрого приготовления, в их составе много сахара и других вредных добавок. Лучше встаньте пораньше и приготовьте овсянку, можно с добавлением фруктов и ягод, но только не сахара.

Шаг 3 — Откажитесь от тортов и пирожных. Если вы привыкли есть сладости почти каждый день, то для вас этот шаг будет тяжелым, но его нужно пройти. Сокращайте потребление тортиков и пирожных постепенно, ваша талия вас за это поблагодарит.

Шаг 4 — Замените газированные напитки здоровыми альтернативами. Откажитесь от сладких газированных напитков, потому что в их составе очень много сахара, а также различных консервантов, красителей и т. д. Перейдите на домашний лимонад или травяные чаи.

Шаг 5 — Внимательно читайте этикетки. Не стоит класть в корзину продукты, содержащие много углеводов. Нет, просто не покупать сладкое недостаточно. Вас удивит, сколько сахара кладут в кетчуп или соленые крекеры. Поэтому тщательно изучайте состав продуктов и выбирайте те, что содержат много белка и здоровых жиров.

Шаг 6 — Избегайте простых углеводов. Их организм использует, чтобы быстро поднять уровень энергии. Если вы не тратите эту энергию сразу, она превращается в жир. Белый хлеб, макароны, печенье — все это источники простых углеводов. Стоит найти этим продуктам цельнозерновые альтернативы, которые обеспечат вас клетчаткой и позволят дольше оставаться сытыми.

Шаг 7 — Обогатите рацион белком. Продукты, в которых много белка полезные и обильные, поэтому надолго насыщают организм и помогают избежать переедания. К таким продуктам относятся птица, рыба, мясо, орехи, семена, молоко, сыр, соя.

Шаг 8 — Готовьте закуски самостоятельно. Перестаньте покупать в магазине йогурты, гранолу, сухарики и другие закуски, которые содержат много сахара, ведь лучше их приготовить дома самостоятельно.

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