Пять научных фактов о сахаре, которые вас шокируют

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Светлана Шкурупий
Пожалуй, все знают о том, что большое количество сахара пагубно влияет на работу организма. Ученые неоднократно говорили о том, что этот продукт стоит ограничить в рационе. Издание Musteed поделилось подборкой научных фактов о сахаре, которые могут вас удивить.
сахар | inBusiness.kz
Сахар и депрессия
Принято считать, что сладости — повышают настроение за счет выработки гормона серотонина. Но чрезмерное употребление сахара может привести к обратному эффекту. Доктор медицинских наук Датис Харразян отметил, что большое количество сахара в организме может спровоцировать воспаление мозга. Это приводит к тому, что функции мозга замедляются, в результате чего возникает подавленное состояние и депрессия.
Сахар и болезнь Альцгеймера
Ученым с помощью недавнего исследования удалось доказать, что повышенный уровень сахара в крови приводит к деменции (необратимое снижение когнитивных функций, — прим. авт.). Эксперты выяснили, что у любителей сладких напитков, особенно газировки, риск заболевания увеличился на 50%. Другое исследование показало, что у людей с высоким содержанием сахара в крови развитие когнитивных дисфункций было более интенсивным.
Сахар и память
Американские ученые выяснили, что регулярное употребление сахара негативно влияет на память. Это удалось доказать с помощью эксперимента на лабораторных мышах. У грызунов, которые придерживались диеты с высоким содержанием фруктозы, работа мозга была замедлена.
Сахар и сексуальное влечение
Результаты исследования, опубликованные в журнале Clinical Endocrinology, говорят о том, что сахар может вызвать снижение сексуальной активности. Поэтому, если хотите наладить свою интимную жизнь, ограничьте его количество в рационе.
Сахар и аппетит
Эксперты утверждают, что сахар заставляет организм употреблять больше пищи, а это приводит к перееданию. Отсюда проблемы с лишним весом, и с пищеварением в целом.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, в каких продуктах прячется много сахара.
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