Названа специя, которая может защитить от диабета

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Светлана Шкурупий
Диабет — серьезное эндокринное заболевание, которое возникает из-за того, что организм перестает усваивать сахар. Ученые выяснили, что предотвратить его появление или контролировать его симптомы поможет обычная специя.
специя от диабета | фото: 123rf.com
Эксперты заявили, что гвоздика — пряность, которую часто используют в кулинарии для придания блюду "жгучести" и своеобразного аромата, но также ее применяют в традиционной медицине для лечения различных заболеваний. Оказывается, что гвоздика обладает мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, помогает снизить уровень "плохого" холестерина и глюкозы в крови, предотвращая тем самым проблемы с сердцем, сосудами и почками.
Результаты исследования, проведенное в 2006 году показали, что ежедневное употребление гвоздики (от 1 до 3 граммов) помогает людям, страдающим сахарным диабетом. Ее можно употреблять просто разжевывая, а также использовать целые или измельченные бутоны для приготовления блюд.
Согласно данным ученых, в день можно употреблять 2 гвоздики (для разжевывания) или 5-6 штучек для добавления в блюда.
Также известно, что гвоздичное масло эффективно в борьбе с онкологическими заболеваниями, потому что в его составе есть мощные антиоксиданты.
Напомним, что ученые признали черный тмин специей, которая эффективно помогает снизить в крови уровень "плохого" холестерина. При чем, полезными свойствами обладают не только семена, но и масло черного тмина.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что мануальный терапевт Эни-Олорунда Владимир Самуэлевич рассказал, почему корица считается одной из самых важных специй.
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