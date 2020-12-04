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Названа специя, которая может защитить от диабета

В этой специи содержится натрий, магний, калий и другие вещества

сегодня, 09:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Диабет — серьезное эндокринное заболевание, которое возникает из-за того, что организм перестает усваивать сахар. Ученые выяснили, что предотвратить его появление или контролировать его симптомы поможет обычная специя.

Названа специя, которая может защитить от диабета

специя от диабета | фото: 123rf.com

Эксперты заявили, что гвоздика — пряность, которую часто используют в кулинарии для придания блюду "жгучести" и своеобразного аромата, но также ее применяют в традиционной медицине для лечения различных заболеваний. Оказывается, что гвоздика обладает мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, помогает снизить уровень "плохого" холестерина и глюкозы в крови, предотвращая тем самым проблемы с сердцем, сосудами и почками.

Результаты исследования, проведенное в 2006 году показали, что ежедневное употребление гвоздики (от 1 до 3 граммов) помогает людям, страдающим сахарным диабетом. Ее можно употреблять просто разжевывая, а также использовать целые или измельченные бутоны для приготовления блюд. 

Согласно данным ученых, в день можно употреблять 2 гвоздики (для разжевывания) или 5-6 штучек для добавления в блюда. 

Также известно, что гвоздичное масло эффективно в борьбе с онкологическими заболеваниями, потому что в его составе есть мощные антиоксиданты.

Напомним, что ученые признали черный тмин специей, которая эффективно помогает снизить в крови уровень "плохого" холестерина. При чем, полезными свойствами обладают не только семена, но и масло черного тмина.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что мануальный терапевт Эни-Олорунда Владимир Самуэлевич рассказал, почему корица считается одной из самых важных специй.


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Источник: https://www.healthline.com/nutrition/benefits-of-cloves#6.-May-help-regulate-blood-sugar
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