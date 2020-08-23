Почему корицу считают одной из самых важных специй

Корицу активно используют не только в кулинарии, но и в качестве народного средства от множества болезней. Натуральная пряность богата на витамины и различные вещества, который поддерживают организм в тонусе. Мануальный терапевт Эни-Олорунда Владимир Самуэлевич на своей странице в Instagram рассказал, какими полезными свойствами обладает корица.

Артрит

Натуральная специя способна избавить от хронического артрита. Для этого нужно каждый день (утром и вечером) принимать чашку теплой воды с добавлением 1 ч. л. корицы и 2 л. меда. Исследования доказали, что такой напиток избавляет от боли и восстанавливает суставы.

Холестерин

Людям, у которых повышенный уровень холестерина, также рекомендуют употреблять корицу с водой и медом (2 ст. воды + 2 ст. л. меда + 3 ч. л. корицы). В течение 2-х часов холестерин в крови снижается на 10%. Принимать средство нужно 3 раза каждый день.

Иммунитет

Корица усиливает защитные функции организма, тем самым предотвращая развитие вирусных заболеваний. В ней содержатся витамины А, С, В, РР, а также калий, кальций, железо, магний, фосфор и множество других элементов.

Воспаление мочевого пузыря

Врач советует принимать 2 ст. ложки корицы и 1 ч. ложку меда, размешанные в стакане слегка теплой воды. Такой напиток убивает микробов в мочевом пузыре и снимает воспаление.





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