Известная специя оказалась простым ключом к долголетию

Сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте по распространенности среди населения. Они напрямую влияют на продолжительность жизни человека. Чтобы минимизировать их риск, ученые советуют пересмотреть свой рацион питания и добавить в него одну известную специю.

фото из открытых источников

Эксперты отмечают, что черный тмин — почитаемая во многих культурах специя, которую более 3000 лет используют как лекарственное средство. Исследователи выяснили, что ежедневный прием черного тмина (2 г специи) на протяжение 3 месяцев способен снизить уровень сахара и "плохого" холестерина в крови, а также резистентность к инсулину.

Но полезными свойствами обладают не только семена, а еще и масло черного тмина. Оно используется для лечения сердечных проблем, дыхательных путей, кожных заболеваний, а также сахарного диабета.

Ученые считают, что эта специя укрепляет иммунитет, помогает нормализовать работу всего организма, тем самым увеличивая продолжительность жизни человека.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему корицу считают одной из самых важных специй.

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