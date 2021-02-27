Чем заменить сахар в рационе: самые интересные варианты

Если хотите избежать проблем со здоровьем, тогда ограничьте в своем рационе сахар, потому что его злоупотребление приводит к ожирению и другим заболеваниям. Фитнес-тренер Марина Боржемская на своей странице в Instagram рассказала, чем можно заменить этот продукт.

чем можно заменить сахар (фото из открытых источников)

Кокосовый сахар

В последнее время кокосовый сахар приобретает все большую популярность. В его составе есть калий, магний, витамины группы В и другие ценные микроэлементы. Он имеет низкий гликемический индекс и легкий карамельный аромат. Кокосовый сахар прекрасно дополнит выпечку или утренний кофе.

Кленовый сироп

Этот натуральный продукт содержит множество минералов, в частности марганец, железо, фосфор, натрий. В кленовом сиропе низкое содержание фруктозы, его можно употреблять даже диабетикам. Он отлично подойдет для выпечки, смузи и десертов.

Сироп агавы

Несмотря на то, что этот сироп не очень распространен в Украине, он имеет насыщенный вкус и богатый витаминный состав. По словам Боржемской, сироп агавы не позволяет инсулину резко повышаться в крови.

Сироп топинамбура

Он производится из корней земляной груши и по вкусу напоминает мед. У него также самый низкий гликемический индекс. Сок топинамбура можно использовать в выпечке.

Стевия

Этот продукт ценный тем, что в десятки, а то и сотни раз слаще сахара, но при этом не повышает его уровень в крови. У стевии много полезных качеств, поэтому ее применяют для лечения разных болезней.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что диетологи советуют сократить потребление сахара до минимума. Но сделать это не просто, потому что этот продукт вызывает привыкание. Но, если вы решились на такой шаг, тогда начните с 8 первых шагов.

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