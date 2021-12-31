Врач назвал лучшую закуску к спиртным напиткам

Новый год, как правило, не обходится без обильного застолья и алкогольных напитков. Многие привыкли закусывать алкоголь шоколадом или фруктами, но врач-нарколог Евгений Брюн считает, что лучшей закуской является картофель.

Чем лучше закусывать алкоголь (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что картофель способствует медленному всасыванию алкоголя в кровь, поэтому он обязательно должен присутствовать в качестве закуски. А вот от сладостей лучше отказаться, потому что в сочетании со спиртным они больше нагружают поджелудочную железу, что может привести к ее воспалению.

Кроме того, по словам эксперта, вредна и потенциально опасна манера запивать алкоголь напитками, содержащими углекислый газ, потому что это может усилить интоксикацию и последующее похмелье.

Нарколог отметил, что ночное время, несмотря на праздничную активность, является таким периодом суток, когда пищеварительная система организма естественным образом функционирует медленнее.

Напомним, что при употреблении алкогольных напитков важно правильно подобрать закуску, а в период новогодних праздников это особенно актуально. Если вы хотите пить алкоголь и при этом меньше пьянеть, тогда стоит поставить возле себя тарелку с обычными грибами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если вы предпочитаете ром, то лучше пить его со льдом, чтобы смягчить вкус и сделать смакование более приятным. Этот напиток не принято закусывать, поэтому откажитесь от мясных и рыбных блюд. Можно разве что фрукты.

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