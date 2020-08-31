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Главная Новости Здоровье диета и питание Названа лучшая закуска для укрепления иммунитета осенью
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Названа лучшая закуска для укрепления иммунитета осенью

Эта закуска обладает противовирусными свойствами

сегодня, 20:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Приближаются холода, поэтому пора укрепить защитные силы своего организма. А сделать это можно с помощью правильных продуктов. Врач-нутрициолог Анна Белоусова изданию "ГМ" рассказала, какую закуску стоит приготовить для укрепления иммунитета.

Специалист отметила, что пора обогащать организм витаминами и полезными веществами, которые содержаться в ягодах и овощах, например, в помидорах, тыкве, бруснике, клюкве и чесноке. А можно и вовсе запастись блюдом, которые поможет укрепить иммунитет. Речь идет о перетертых томатах с чесноком. 

Названа лучшая закуска для укрепления иммунитета осенью

pixabay.com

Белоусова рассказала, что в помидорах содержится много ликопина - мощного антиоксиданта, который служит и противовоспалительным средством. А чеснок давно признан натуральным антибиотиком, а значит эта пара продуктов является "витаминной бомбой" против простудных заболеваний. Такую закуску следует хранить в холодильнике и периодически употреблять. Да и в целом врач советует запастить чесноком, ведь на пороге осень.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как лучше есть куркуму для повышения иммунитета.


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