Врачи назвали закуску, которая поможет меньше пьянеть

Диетологи напоминают, что при употреблении алкогольных напитков важно правильно подобрать закуску, а в период новогодних праздников это особенно актуально. Если вы хотите пить алкоголь и при этом меньше пьянеть, тогда стоит поставить возле себя тарелку с обычными грибами.

чем закусывать алкоголь / Фото: ok.ru/video

Врач Марина Макиша отметила, что в грибах содержится хитозан — природный полисахарид, который может нивелировать воздействие алкоголя на организм и не имеет побочного действия. Можно сказать, что он действует как сорбент, предотвращая всасывание спирта в кровь. Помимо этого, в составе грибов много фосфора, магния, натрия, витаминов А, В, С, D, которые положительно влияют на работу всего организма.

Диетолог также рассказала, что грибы довольно тяжелая пища, поэтому не стоит перед застольем ими злоупотреблять. Суточная доза этого продукта составляет 300 грамм. А для того, чтобы минимизировать вред алкогольных напитков, достаточно будет и 150 грамм. Старайтесь придерживаться суточной дозы, чтобы не вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Напомним, эксперты рассказали, что белые грибы благодаря своему богатому витаминному составу, укрепляют иммунитет, улучшают пищеварение, работу головного мозга и сердечно-сосудистой системы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что египетские медики заявили, что людям, у которых гипертония (повышенное давление), необходимо регулярно употреблять грибной суп. Оказалось, что в этом блюде много витаминов и питательных веществ, в частности калий и кальций, которые приводят показатели артериального давления в норму.

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