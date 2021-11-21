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Как подобрать лучшую закуску к крепкому алкоголю

Эксперты рассказали, какая закуска идеально подойдет к водке, коньяку и другим крепким напиткам

сегодня, 14:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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Если не хотите страдать от похмелья, тогда употребляйте только качественные спиртные напитки и закусывайте их правильными продуктами. Эксперты рассказали, что идеально подойдет под крепкий алкоголь.

Как подобрать лучшую закуску к крепкому алкоголю

Чем закусывать крепкий алкоголь (фото из открытых источников)

Если вы предпочитаете ром, то лучше пить его со льдом, чтобы смягчить вкус и сделать смакование более приятным. Этот напиток не принято закусывать, поэтому откажитесь от мясных и рыбных блюд. Можно разве что фрукты, например, кокос, ананас, папайю или авокадо. 

Коньяк тоже не принято закусывать, но многие "грешат" и сочетают его с лимоном, а это считается грубейшей ошибкой, поскольку нотки цитрусовых перебивают тонкий вкус напитка. Также часто к коньяку подают фрукты, темный шоколад, твердый сыр, маслины или морепродукты. Истинные ценители считают такие сочетания извращением.

Что касается виски, то к нему подойдет любое мясо и морепродукты. Но только не фрукты. Чтобы распробовать богатый вкус напитка, его следует пить правильно. Перед подачей охладите бутылку, встряхните, налейте неразбавленный алкоголь или добавьте к нему содовую и пейте небольшими глотками. 

Как показывает практика, водку можно закусывать чем угодно, но только не сладостями. Такой напиток не очень хорошо сочетается с шоколадом и печеньем. А вот с бутербродом, салом, чесноком, картофелем и селедочкой — другое дело. Но блюда нужно есть в правильном порядке — от горячих к холодным. Обычно начинать надо с мяса или рыбы. После первой стопки водки такая еда снимет неприятное послевкусие и не дает сразу опьянеть. Когда организм немного насытиться, можно закусывать салатами, а потом уже огурчиками, помидорами, маринадами и т. д. 

А вот текилу рекомендуют закусывать чем-то соленым и острым. Перед глотком огненного мексиканского напитка нужно съесть щепотку соли. А после – ломтик лайма или лимона. В качестве закуски также подойдет апельсин.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, с чем лучше пить шампанское.


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Источник: https://www.menslife.com/ration/44833-idealnyy-tandem-kak-podobrat-luchshuyu-zakusku-k-krepkomu-alkogolyu.html
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