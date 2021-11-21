Как подобрать лучшую закуску к крепкому алкоголю

Если не хотите страдать от похмелья, тогда употребляйте только качественные спиртные напитки и закусывайте их правильными продуктами. Эксперты рассказали, что идеально подойдет под крепкий алкоголь.

Чем закусывать крепкий алкоголь (фото из открытых источников)

Если вы предпочитаете ром, то лучше пить его со льдом, чтобы смягчить вкус и сделать смакование более приятным. Этот напиток не принято закусывать, поэтому откажитесь от мясных и рыбных блюд. Можно разве что фрукты, например, кокос, ананас, папайю или авокадо.

Коньяк тоже не принято закусывать, но многие "грешат" и сочетают его с лимоном, а это считается грубейшей ошибкой, поскольку нотки цитрусовых перебивают тонкий вкус напитка. Также часто к коньяку подают фрукты, темный шоколад, твердый сыр, маслины или морепродукты. Истинные ценители считают такие сочетания извращением.

Что касается виски, то к нему подойдет любое мясо и морепродукты. Но только не фрукты. Чтобы распробовать богатый вкус напитка, его следует пить правильно. Перед подачей охладите бутылку, встряхните, налейте неразбавленный алкоголь или добавьте к нему содовую и пейте небольшими глотками.

Как показывает практика, водку можно закусывать чем угодно, но только не сладостями. Такой напиток не очень хорошо сочетается с шоколадом и печеньем. А вот с бутербродом, салом, чесноком, картофелем и селедочкой — другое дело. Но блюда нужно есть в правильном порядке — от горячих к холодным. Обычно начинать надо с мяса или рыбы. После первой стопки водки такая еда снимет неприятное послевкусие и не дает сразу опьянеть. Когда организм немного насытиться, можно закусывать салатами, а потом уже огурчиками, помидорами, маринадами и т. д.

А вот текилу рекомендуют закусывать чем-то соленым и острым. Перед глотком огненного мексиканского напитка нужно съесть щепотку соли. А после – ломтик лайма или лимона. В качестве закуски также подойдет апельсин.

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