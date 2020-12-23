kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.12.2020

BTC/USD

23582.03

ETH/USD

609.46

LTC/USD

105.03

НБУ 23.12.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

34.80

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание С чем лучше пить шампанское: ответ вас точно удивит
commentss НОВОСТИ Все новости

С чем лучше пить шампанское: ответ вас точно удивит

Оказывается, что шампанское и картофель - идеальная комбинация

сегодня, 20:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Шампанское — легкий и приятный алкогольный напиток, без которого не обходится ни один праздник, в том числе и новогодняя ночь. Принято считать, что лучшими закусками к игристому является шоколад и фрукты, но это далеко не так.

С чем лучше пить шампанское: ответ вас точно удивит

с чем лучше пить шампанское / Фото: pexels.com / Rene Asmussen

Сомелье и представитель винодельческого дома Moët & Chandon Мари-Кристин Осселин говорит, что самая идеальная закуска к шампанскому — картофель фри. По ее словам, "соленость" и "хрусткость" картофеля отлично сочетаются с пузырьками шампанского и его пикантной кисловатостью. 

Винный редактор Food & Wine Рэй Айл, тоже любит сочетание картофеля и игристого: "Я годами говорю, что это идеальный пейринг — картофель фри и игристое. Многие сомелье утверждают то же самое. Жир обволакивает нёбо и не дает избыточной кислотности шампанского слишком сильно воздействовать на вкусовые рецепторы". 

Что еще подойдет, кроме фри? Картофельные чипсы, жареные свиные шкурки или куриная кожа. Правда, убедить людей сочетать шампанское и свиные шкварки — задача сложная, так что пусть будет картошка. И вообще, главный закон пейринга — чем дороже вино, тем проще должна быть пара к нему".

Известно, что рестораторы уже несколько лет осваивают фудпейринг — науку, которая изучает идеальное сочетание алкогольных напитков и еды. Первым в этом стал легендарный шеф Хестон Блюменталь, который обнаружил, что иногда самые неожиданные продукты удивительным образом идеально дополняют друг друга. Например, белый шоколад и черная икра или мороженое с беконом и яйцом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какими продуктами нельзя закусывать шампанское, чтобы не спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.elle.ru/krasota/zdorove/pochemu-shampanskoe-i-kartofel-fri-idealnaya-para-obyasnyayut-somele/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ