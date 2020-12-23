С чем лучше пить шампанское: ответ вас точно удивит

Шампанское — легкий и приятный алкогольный напиток, без которого не обходится ни один праздник, в том числе и новогодняя ночь. Принято считать, что лучшими закусками к игристому является шоколад и фрукты, но это далеко не так.

с чем лучше пить шампанское / Фото: pexels.com / Rene Asmussen

Сомелье и представитель винодельческого дома Moët & Chandon Мари-Кристин Осселин говорит, что самая идеальная закуска к шампанскому — картофель фри. По ее словам, "соленость" и "хрусткость" картофеля отлично сочетаются с пузырьками шампанского и его пикантной кисловатостью.

Винный редактор Food & Wine Рэй Айл, тоже любит сочетание картофеля и игристого: "Я годами говорю, что это идеальный пейринг — картофель фри и игристое. Многие сомелье утверждают то же самое. Жир обволакивает нёбо и не дает избыточной кислотности шампанского слишком сильно воздействовать на вкусовые рецепторы".

Что еще подойдет, кроме фри? Картофельные чипсы, жареные свиные шкурки или куриная кожа. Правда, убедить людей сочетать шампанское и свиные шкварки — задача сложная, так что пусть будет картошка. И вообще, главный закон пейринга — чем дороже вино, тем проще должна быть пара к нему".

Известно, что рестораторы уже несколько лет осваивают фудпейринг — науку, которая изучает идеальное сочетание алкогольных напитков и еды. Первым в этом стал легендарный шеф Хестон Блюменталь, который обнаружил, что иногда самые неожиданные продукты удивительным образом идеально дополняют друг друга. Например, белый шоколад и черная икра или мороженое с беконом и яйцом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какими продуктами нельзя закусывать шампанское, чтобы не спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом.

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