Какими продуктами нельзя закусывать шампанское

Шампанское — любимый многими напиток и без него сложно представить новогоднюю ночь. Но, чтобы избежать проблем с пищеварением, под игристое нужно выбирать правильную закуску, и это не конфеты, как думают многие.

чем нельзя закусывать шампанское / фото: 1zoom

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев отметил, что в новогоднюю ночь следует быть осторожными, как с алкогольными напитками, так и с тяжелой пищей, ведь они нагружают работу желудка и могут вызвать ряд проблем.

Если вы будете пить игристое вино, тогда лучшими закусками для вас станет нежирная рыба или птица, а также сыр, овощи и фрукты. Эти продукты самые благоприятные для ночной трапезы, потому что легко усваиваются и не "откладываются" на боках.

А вот блюда, в которых есть много майонеза, сливочного масла и маскарпоне, не следует закусывать шампанское, потому что можно вызвать обострение панкреатита (воспаление поджелудочной железы, — прим. авт.), а также тошноту, метеоризм и другие дискомфортные симптомы.

Врач также не рекомендует употреблять шампанское с мясом, особенно, жирной свининой. Сахара и белок могут вызвать тяжесть в желудке и вздутие.

Для закуски под игристое также не подойдут шоколадки, конфеты, мармеладки и другие сладости, потому что в сочетании с этим напитком они могут повысить уровень глюкозы в крови. В результате человека будет клонить в сон, а постоянное сочетание таких продуктов может и вовсе привести к развитию сахарного диабета.

Напомним, исследователи выяснили, что в шампанском содержатся полифенолы — мощные антиоксиданты, которые благоприятно влияют на организм, защищая от серьезных заболеваний.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько можно оливье, майонеза и шампанского на Новый год.

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