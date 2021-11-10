Ученые рассказали, чем белое вино опасно для женщин

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Светлана Шкурупий
Для
женщин, которые любят белое вино, есть неприятная новость. Оказывается, что
напиток способен вызывать проблемы с кожей. Такие выводы сделали дерматологи из
Университета Брауна (США).
Вред белого вина (фото из открытых источников)
Группа
исследователей утверждает, что у женщин, которые предпочитают белое вино,
намного чаще встречается розацеа — кожное заболевание, которое
характеризируется покраснением и расширением мелких сосудов кожи.
Американские
дерматологи проанализированные данные о здоровье более 80 тысяч женщин и
количество потребляемого ими алкоголя. Оказалось, что почти 5 тысяч из них
страдали этим воспалительным заболеванием кожи лица.
Ученые
отметили, что употребление более 5 стаканов белого вина в неделю повышало риск
развития розацеи почти на 50%, а 3 стаканов — на 14%.
Такую
взаимосвязь, по мнению экспертов, можно объяснить тем, что белое вино ослабляет
иммунитет и расширяет сосуды, а это в свою очередь, провоцирует покраснения
кожи и развитие заболевания. Более того, в белом вине, по сравнению с красным,
не содержится веществ, которые обладают противовоспалительным эффектом.
Напомним,
немецкие эксперты по питанию рассказали, можно ли употреблять вино, которое
долгое время стояло открытым и не навредит ли оно организму.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что пища, которую мы употребляем ежедневно
имеет прямое влияние на наши когнитивные возможности в старшем возрасте. К
такому заключению пришли ученые из американского университета штата Айова.
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