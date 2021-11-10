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Ученые рассказали, чем белое вино опасно для женщин

Дерматологи из Университета Брауна рассказали, почему женщинам нужно быть аккуратнее с белым вином

сегодня, 11:50
Автор:

Светлана Шкурупий
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Для женщин, которые любят белое вино, есть неприятная новость. Оказывается, что напиток способен вызывать проблемы с кожей. Такие выводы сделали дерматологи из Университета Брауна (США).

Ученые рассказали, чем белое вино опасно для женщин

Вред белого вина (фото из открытых источников)

Группа исследователей утверждает, что у женщин, которые предпочитают белое вино, намного чаще встречается розацеа — кожное заболевание, которое характеризируется покраснением и расширением мелких сосудов кожи.

Американские дерматологи проанализированные данные о здоровье более 80 тысяч женщин и количество потребляемого ими алкоголя. Оказалось, что почти 5 тысяч из них страдали этим воспалительным заболеванием кожи лица.

Ученые отметили, что употребление более 5 стаканов белого вина в неделю повышало риск развития розацеи почти на 50%, а 3 стаканов — на 14%.

Такую взаимосвязь, по мнению экспертов, можно объяснить тем, что белое вино ослабляет иммунитет и расширяет сосуды, а это в свою очередь, провоцирует покраснения кожи и развитие заболевания. Более того, в белом вине, по сравнению с красным, не содержится веществ, которые обладают противовоспалительным эффектом.

Напомним, немецкие эксперты по питанию рассказали, можно ли употреблять вино, которое долгое время стояло открытым и не навредит ли оно организму.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что пища, которую мы употребляем ежедневно имеет прямое влияние на наши когнитивные возможности в старшем возрасте. К такому заключению пришли ученые из американского университета штата Айова.

Читайте также, диетолог Лесли Бонци рассказала, в чем заключаются главные опасности красного вина и кому следует воздержаться от его употребления.


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Источник: https://lenta.ua/stalo-izvestno-chem-opasno-beloe-vino-dlya-zhenshchin-12617/
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