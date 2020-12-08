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Какую опасность скрывает в себе красное вино

Мы расскажем вам о том, в чем заключаются главные опасности красного вина и кому следует воздержаться от его употребления

сегодня, 18:11
Автор:

Любовь Блажко

Несмотря на то, что красное вино принято считать одним из самых полезных, есть в нем и недостатки, о которых важно знать. 

Какую опасность скрывает в себе красное вино

Фото: unsplash. Kelsey Knight

В составе этого напитка содержатся вещества, которые для организма некоторых людей могут оказаться опасными. Так происходит потому, что они по тем или иным причинам не могут усвоить эти вещества правильным образом.

Если уже после первого бокала вы ощущаете неприятную головную боль, то следующая доза выпитого алкоголя может только усугубить это. Диетолог Лесли Бонци поделилась, что во всем может быть виновата плохая наследственность. В таких случаях врачи рекомендуют полностью отказаться от употребления красного вина, заменив его белым – от него такого эффекта почему-то нет.

Также у многих людей красное вино может вызвать одышку, кашель и зудящие высыпания на коже. Диетолог объясняет это тем, что в его составе есть сульфиты, которые могут вызвать такие последствия. Сульфиты используют для того, чтобы вино сохранялось дольше. 

В красном вине есть белок кожицы винограда, под названием LTP, который может стать причиной аллергической реакции. Если вы столкнулись с чем-то подобным, то эксперты советуют выбрать для себя другой напиток. 

Но самое главное из всего вышеперечисленного – это правильная доза выпитого. Безвредной для организма человека считается 150 миллилитров вина в день. Понимание этого – это главный ключ к успеху, резюмировала Бонци. 


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Источник: https://www.popmech.ru/science/310332-kakie-opasnosti-tait-v-sebe-krasnoe-vino/?from=main_big
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