В каком возрасте алкоголь особенно опасен для здоровья

Ученые неоднократно заявляли, что употребление алкогольных напитков негативно сказывается на работе всего организма. В новом исследовании эксперты выяснили, в какие периоды жизни мозг особенно чувствителен к его токсическому действию.

Когда алкоголь особенно опасен / Unsplash (фото из открытых источников)

Согласно данным экспертов, спиртные напитки нельзя употреблять женщинам в положении, потому что алкоголь может вызвать серьезные отклонения у плода, включая снижение когнитивных способностей в будущем. Поэтому, стоит его полностью ограничить в своем меню, ведь период внутриутробного развития — самый важный для малыша.

Второй опасный возраст – от 15 до 19 лет. К сожалению, в этом возрасте многие подростки начинают злоупотреблять алкоголем, не понимая, что эта привычка негативно отразиться на работе их головного мозга, а также психологическом и физическом состоянии.

У людей старше 20 лет алкоголизм считается одним из наиболее важных факторов риска развития деменции, на которые можно повлиять. Он оказался опаснее курения и гипертонии.

Также от спиртных напитков стоит отказаться людям, старше 65 лет, поскольку алкоголь может способствовать развитию деменции (слабоумия). Даже небольших дозы таких напитков могут вызвать повреждение мозга.

Ученые высказывают опасения, что демографические факторы могут ухудшить влияние алкоголя на головной мозг людей.

Напомним, психолог Мария Фабричева рассказала, что расскажет о характере человека его любимый алкогольный напиток.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что алкоголизм — настоящая проблема современного общества, которая имеет медицинские, социальные и психологические последствия. Врач-нарколог Тимур Мамедов рассказал, может ли это заболевание передаваться по наследству.

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