kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.12.2020

BTC/USD

18369.95

ETH/USD

553.65

LTC/USD

74.59

НБУ 12.12.2020

USD/UAH

28.33

EUR/UAH

34.30

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Вино и сыр уменьшают проявление когнитивных нарушений - ученые
commentss НОВОСТИ Все новости

Вино и сыр уменьшают проявление когнитивных нарушений - ученые

Люди, которые употребляют эти продукты, реже страдают болезнью Альцгеймера

сегодня, 16:22
Автор:

Елизавета Черных

Пища, которую мы употребляем ежедневно имеет прямое влияние на наши когнитивные возможности в старшем возрасте. К такому заключению пришли ученые из Университета штата Айова. 

Вино и сыр уменьшают проявление когнитивных нарушений - ученые

ФОТО: Из открытых источников

В ходе исследования, ученые пришли к выводу, что люди, которые ежедневно употребляли небольшое количество качественного сыра и вина, реже страдают болезнью Альцгеймера в старости. Ученые провели широкомасштабный анализ, который связал конкретные продукты питания с развитием когнитивных нарушений в более зрелом возрасте. 

Исследователи собрали данные более полутора тысяч пожилых людей, которые проживали в Великобритании. Их возраст составлял от 46 до 77 лет на момент исследования.  С помощью биомедицинской базы Королевства Великобритания ученым удалось собрать информацию о здоровье участников эксперимента. Испытуемым было предложено проходить тест на определение интеллекта трижды между 2006 и 2016 годами. 

Также все участники эксперимента отвечали на вопросы, которые касаются их питания: они рассказывали, какие именно продукты в их рационе, употребляют ли они алкоголь и как часто едят свежие овощи и фрукты. Ведущие авторы исследования Ауриль Виллет и Брендон Клинединст отметили, что некоторые продукты могут позитивно влиять на когнитивные функции, а именно вино, сыр и ягнятина. 

Ранее издание "Комментарии" называли лучшие продукты для здорового завтрака.  Согласно исследованию Корнельского университета, у людей улучшается общее состояние здоровье, укрепляется иммунитет, если они включают завтрак в свой обычный распорядок дня. 





Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.sciencedaily.com/releases/2020/12/201210145850.htm
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ