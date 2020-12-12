Вино и сыр уменьшают проявление когнитивных нарушений - ученые

Пища, которую мы употребляем ежедневно имеет прямое влияние на наши когнитивные возможности в старшем возрасте. К такому заключению пришли ученые из Университета штата Айова.

ФОТО: Из открытых источников

В ходе исследования, ученые пришли к выводу, что люди, которые ежедневно употребляли небольшое количество качественного сыра и вина, реже страдают болезнью Альцгеймера в старости. Ученые провели широкомасштабный анализ, который связал конкретные продукты питания с развитием когнитивных нарушений в более зрелом возрасте.

Исследователи собрали данные более полутора тысяч пожилых людей, которые проживали в Великобритании. Их возраст составлял от 46 до 77 лет на момент исследования. С помощью биомедицинской базы Королевства Великобритания ученым удалось собрать информацию о здоровье участников эксперимента. Испытуемым было предложено проходить тест на определение интеллекта трижды между 2006 и 2016 годами.

Также все участники эксперимента отвечали на вопросы, которые касаются их питания: они рассказывали, какие именно продукты в их рационе, употребляют ли они алкоголь и как часто едят свежие овощи и фрукты. Ведущие авторы исследования Ауриль Виллет и Брендон Клинединст отметили, что некоторые продукты могут позитивно влиять на когнитивные функции, а именно вино, сыр и ягнятина.

Ранее издание "Комментарии" называли лучшие продукты для здорового завтрака. Согласно исследованию Корнельского университета, у людей улучшается общее состояние здоровье, укрепляется иммунитет, если они включают завтрак в свой обычный распорядок дня.













Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!