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Лучшие продукты для здорового завтрака

Советы от американских диетологов

сегодня, 09:10
Автор:

Елизавета Черных

Один из лучших способов начать свой день правильно — выбрать полезный завтрак. Согласно исследованию Корнельского университета, у людей улучшается общее состояние здоровье, укрепляется иммунитет, если они включают завтрак в свой обычный распорядок дня. Более того, полезный утренний прием пищи способствует поддержанию фигуры или снижению веса. Американские диетологи представили перечень продуктов, которые отлично подойдут для здорового завтрака. 

Лучшие продукты для здорового завтрака

ФОТО: Из открытых источников

Яйца 

По мнению диетолога Марты Маккитрик, яйца — отличный источник белка и других полезных питательных веществ, включая холин, сжигающий жир. Холин, который также содержится в нежирном мясе, морепродуктах и ​​зелени капусты. 

Авокадо

Это один из лучших продуктов для похудения на планете, который содержит почти 20 витаминов и минералов в каждой порции. Авокадо также является хорошим источником клетчатки и жира.

Шпинат

В шпинате мало калорий, но много клетчатки, которая помогает насытиться. Врач диетолог Тори Армул, утверждает, что это также богатый источник растительных омега-3 и фолиевой кислоты, которые помогают снизить риск сердечных заболеваний и инсульта.

Сладкий перец

Зеленый, красный или желтый, свежий или замороженный перец всегда будет отличным вариантом для вашего завтрака. Исследования показывают, что витамин С, который содержится в перце, помогает мышцам перерабатывать жирную кислоту, называемую карнитином, которая необходима для роста и восстановления мышц.

Ягоды

Ягоды — один из лучших выборов на завтрак. Они не только богаты полезными для сердца антиоксидантами, но также содержат большое количество сытной клетчатки и витаминов C и K. В ягодах также содержаться полифенолы, естественные химические вещества, которые помогают похудеть и препятствуют образованию жира.

Ранее "Комментарии" писали о утренних ритуалах, которые укрепляют организм. 



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Источник: https://www.eatthis.com/
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