Лучшие продукты для здорового завтрака

Один из лучших способов начать свой день правильно — выбрать полезный завтрак. Согласно исследованию Корнельского университета, у людей улучшается общее состояние здоровье, укрепляется иммунитет, если они включают завтрак в свой обычный распорядок дня. Более того, полезный утренний прием пищи способствует поддержанию фигуры или снижению веса. Американские диетологи представили перечень продуктов, которые отлично подойдут для здорового завтрака.

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Яйца

По мнению диетолога Марты Маккитрик, яйца — отличный источник белка и других полезных питательных веществ, включая холин, сжигающий жир. Холин, который также содержится в нежирном мясе, морепродуктах и ​​зелени капусты.

Авокадо

Это один из лучших продуктов для похудения на планете, который содержит почти 20 витаминов и минералов в каждой порции. Авокадо также является хорошим источником клетчатки и жира.

Шпинат

В шпинате мало калорий, но много клетчатки, которая помогает насытиться. Врач диетолог Тори Армул, утверждает, что это также богатый источник растительных омега-3 и фолиевой кислоты, которые помогают снизить риск сердечных заболеваний и инсульта.

Сладкий перец

Зеленый, красный или желтый, свежий или замороженный перец всегда будет отличным вариантом для вашего завтрака. Исследования показывают, что витамин С, который содержится в перце, помогает мышцам перерабатывать жирную кислоту, называемую карнитином, которая необходима для роста и восстановления мышц.

Ягоды

Ягоды — один из лучших выборов на завтрак. Они не только богаты полезными для сердца антиоксидантами, но также содержат большое количество сытной клетчатки и витаминов C и K. В ягодах также содержаться полифенолы, естественные химические вещества, которые помогают похудеть и препятствуют образованию жира.

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