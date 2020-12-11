Утренние ритуалы, которые укрепляют организм

Американские эксперты уверяют, что утренний распорядок является ключом к продуктивному и здоровому дню. Лучшая утренняя рутина -это та, которая дает вам ощущение свежести и готовности встретить день. Диетологи дали несколько советов, с которых нужно начинать день, чтобы не только улучшить самочувствие, а и поддерживать физическую форму.

ФОТО: Из открытых источников

Завтракайте

Существуют разные мнения о важности завтрака, но большинство исследований показывают, что завтрак нельзя пропускать. По словам диетолога и кулинарного эксперта Джессики Левинсон, он дает необходимую энергию для мозга. чтобы приступить к работе в течение дня.

Включите в завтрак полезные жиры

Эксперт с сфере здравоохранения, диетолог Мэри Эллен уверена, что жиры помогают стабилизировать уровень сахара в крови в течение всего утра, позволяя чувствовать себя бодрым и энергичным. Она советуют выбрать для завтрака ореховое масло, авокадо или яйца.

Выпивайте стакан воды

После полноценного ночного сна важно восстановить водный баланс. Диетолог Рейчел Беган уверена, что питьевая вода запускает все функции организма, включая пищеварение и общий метаболизм.

Дышите свежим воздухом

Американский эксперт Ким Хобан утверждает, что утренняя прогулка задает тон всему дню. Дневной свет, свежий воздух и движение заряжают энергией и заряжают разум и тело на предстоящий день. Для похудения эксперты советуют проходить около 10 тысяч шагов в день.

Делайте зарядку

Утренняя тренировка — не только отличный способ поддерживать физическую форму. Упражнения по утрам способствуют внимательности и бодрости в течение всего рабочего дня.

Ранее издание "Комментарии" писали о трех привычках здорового завтрака от американских специалистов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!