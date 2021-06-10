Можно ли пить вино, которое долго стояло открытым

Если у вас осталась бутылка открытого вина и вы не знаете, стоит ли ее пить и боитесь каких-то последствий для здоровья, то спешим вас успокоить. Эксперты по питанию из Германии рассказали, что ничего плохого с организмом не случится, но напиток может потерять свои вкусовые свойства.

как долго можно хранить недопитое вино (фото из открытых источников)

По словам специалистов, срок хранения вина не истекает в классическом понимании, даже если оно стоит открытым долгое время. Риск для здоровья существует лишь в том случае, если в напиток проникнут бактерии, которые являются возбудителями различных инфекций, но такое бывает крайне редко, поскольку алкоголь подавляет их активность.

Однако, со временем вкусовые свойства вина, конечно же, изменятся и оно может превратиться в нечто безвкусное и неприятное. А все из-за того, что происходит процесс окисления. Если вино начало пахнуть уксусом и потеряло однородный цвет, то лучше воздержаться от его употребления.

В целом, как говорят эксперты, вино можно спокойно пить, не опасаясь за его вкус спустя 2-5 дней после открытия. И хранить его нужно в прохладном и темном месте, чтобы замедлить химические процессы. После открытия бутылки, остатки вина можно перелить в емкость поменьше, чтобы было меньше пространства для кислорода.

Напомним, что красное вино принято считать одним из самых полезных, но в нем есть и недостатки, о которых важно знать. В составе этого напитка содержатся вещества, которые для организма некоторых людей могут оказаться опасными.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что австралийские ученые разработали новую технологию, благодаря которой можно отличить оригинальное вино от подделки.

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