Ученые назвали специю, которая поможет при глаукоме

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Светлана Шкурупий
Глаукомой называют заболевание, связанное с повышенным внутриглазным давлением, которое может привести к слепоте. Ученые из Лондона выяснили, что на ранних стадиях предотвратить недуг можно, а поможет в этом куркумин.
Какая специя поможет при глаукоме (фото из открытых источников)
Как известно, куркумин — вещество, содержащееся в куркуме, он является природным антибиотиком, потому что обладает целым рядом полезных свойств. Исследователи утверждают, что глазные капли с добавлением куркумина защищают нервные клетки в сетчатке глаза от повреждений. Эксперимент ученые провели на лабораторных грызунах. Результаты показали, что в течение 3 недель у крыс снизилась дегенерация сетчатки, вызванная глаукомой.
Такое метод лечения повышает растворимость куркумина в 400 тысяч раз, а само вещество локализуется в глазных тканях, а не разносится с кровотоком по всему телу.
Отметим, что куркума также обладает противовоспалительным и антиоксидантным эффектом, улучшает мозговую активность и снижает риск проблем с сердцем и сосудами. А еще специя может использоваться в профилактике болезни Альцгеймера.
Напомним, ученые перечислили полезные свойства шафрана и рассказали, от каких серьезных заболеваний может защитить эта специя.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что часть глаза, которая покрывает 80% поверхности глазного яблока, называется склера. В здоровом состоянии она имеет белый оттенок, если же он меняется, значит в организме произошел какой-то сбой. Врач-офтальмолог Ксения Чиненова рассказала, из-за каких заболеваний белки глаз могут изменить свой цвет.
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