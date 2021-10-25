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Ученые назвали специю, которая поможет при глаукоме

Британские исследователи выяснили, что глазные капли, в составе которых есть куркумин, помогают вылечить глаукому

сегодня, 12:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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Глаукомой называют заболевание, связанное с повышенным внутриглазным давлением, которое может привести к слепоте. Ученые из Лондона выяснили, что на ранних стадиях предотвратить недуг можно, а поможет в этом куркумин.

Ученые назвали специю, которая поможет при глаукоме

Какая специя поможет при глаукоме (фото из открытых источников)

Как известно, куркумин — вещество, содержащееся в куркуме, он является природным антибиотиком, потому что обладает целым рядом полезных свойств. Исследователи утверждают, что глазные капли с добавлением куркумина защищают нервные клетки в сетчатке глаза от повреждений. Эксперимент ученые провели на лабораторных грызунах. Результаты показали, что в течение 3 недель у крыс снизилась дегенерация сетчатки, вызванная глаукомой.

Такое метод лечения повышает растворимость куркумина в 400 тысяч раз, а само вещество локализуется в глазных тканях, а не разносится с кровотоком по всему телу.

Отметим, что куркума также обладает противовоспалительным и антиоксидантным эффектом, улучшает мозговую активность и снижает риск проблем с сердцем и сосудами. А еще специя может использоваться в профилактике болезни Альцгеймера.

Напомним, ученые перечислили полезные свойства шафрана и рассказали, от каких серьезных заболеваний может защитить эта специя.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что часть глаза, которая покрывает 80% поверхности глазного яблока, называется склера. В здоровом состоянии она имеет белый оттенок, если же он меняется, значит в организме произошел какой-то сбой. Врач-офтальмолог Ксения Чиненова рассказала, из-за каких заболеваний белки глаз могут изменить свой цвет.

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Источник: https://spbdnevnik.ru/news/2018-07-27/kurkuma-spasaet-ot-glaukomy
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