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Какая популярная специя защитит от рака и диабета

Ученые перечислили полезные свойства шафрана и назвали от каких серьезных заболеваний может защитить эта специя

сегодня, 09:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Приправы не только способны улучшить аромат и вкус блюда, но еще и положительно влиять на состояние здоровья. Особое внимание исследователи советуют обратить на шафран, поскольку в его составе более 150 полезных природных соединений. Какие заболевания может предотвратить эта специя?

Какая популярная специя защитит от рака и диабета

От каких заболеваний защитит шафран / фото: Shutterstock

Для мозга

Клинические испытания показали, что ежедневное употребление шафрана может снизить симптомы депрессии и нейродегенеративных состояний, которые вызывают болезнь Альцгеймера. При чем, эффект от приправы похожий на эффект от употребления антидепрессантов. 

Для здоровья сердца и сосудов

Ученые доказали, что шафран положительно действует на работу сердечно-сосудистой системы, снижая артериальное давление. Достаточно принимать около 400 мг приправы в течение недели. 

Улучшает работу ЖКТ

Уже давно шафран используют в народной медицине, чтобы лечить расстройства желудочно-кишечного тракта и метеоризм (повышенное газообразование). Ученые отметили, что специя благодаря своему противовоспалительному эффекту способна улучшить работу желудка и уменьшить воспалительный процесс. Кроме того, ученые обнаружили у шафрана способность облегчать симптомы язвы желудка. 

Противораковый агент

Шафран, благодаря большому количеству антиоксидантов, защищает организм от свободных радикалов, которые повреждают ДНК и провоцируют онкологию. Еще в составе специи есть кроцин — вещество, подавляющее рост клеток колоректального рака и опухоли желудка.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты рассказали, какую специю нужно добавить в свой рацион, если хотите эффективно сжечь калории.


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Источник: https://profile.ru/news/society/health/ot-raka-diabeta-i-dlya-zdorovya-mozga-izvestnaya-speciya-okazalas-odnoj-iz-samyh-poleznyh-913165/
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