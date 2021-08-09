logo
Русский Українська

BTC/USD

45991.30

ETH/USD

3139.63

LTC/USD

163.34

USD/UAH

27.10

EUR/UAH

31.95

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание С помощью какой специи можно эффективно сжечь жир
commentss НОВОСТИ Все новости

С помощью какой специи можно эффективно сжечь жир

Эксперты рассказали, какую специю нужно добавить в свой рацион, если хотите эффективно сжечь калории

сегодня, 17:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Похудение — процесс сложный, и чтобы избавиться от лишних килограмм, нужно не только регулярно заниматься спортом, но и пересмотреть свой рацион. Медики рекомендуют добавить в него одну специю, которая помогает эффективно сжигать жир.

С помощью какой специи можно эффективно сжечь жир

Какая специя избавит от жира (фото из открытых источников)

Ученые из Университета медицинских наук Ирана провели эксперимент, в ходе которого участников разделили на 2 группы. Обе группы в течение трех месяцев придерживались правильного питания и употребляли каждый день не более 500 калорий. Разница заключалась лишь в том, что добровольцы из первой группы каждое утро употребляли 150 грамм йогурта с добавлением 3 граммов тмина. И эта добавка дала свой результат. 

Оказалось, что участникам из первой группы удалось за время эксперимента избавиться от 6 килограммов веса, они лишились в среднем около 15% жира, а вот участники из второй — менее 5%.

Медики отметили, что в составе тмина есть много витаминов и полезных веществ, которые ускоряю метаболизм и в целом положительно влияют на организм. Но для похудения важную роль играют именно фитостеролы — эти компоненты борются с вредными липидами крови. 

Напомним, британские эксперты заявили, что диабетикам необходимо включить в свой рацион питания несколько специй, потому что они помогают нормализовать показатели сахара в крови и улучшают самочувствие. Что это за специи, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, черный тмин — почитаемая во многих культурах специя, которую более 3000 лет используют как лекарственное средство. Исследователи выяснили, что ежедневный прием черного тмина (2 г специи) на протяжение 3 месяцев способен снизить уровень сахара и "плохого" холестерина в крови.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.freundin.de/dieses-gewuerz-hilft-beim-abnehmen-308077.html
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ