С помощью какой специи можно эффективно сжечь жир

Похудение — процесс сложный, и чтобы избавиться от лишних килограмм, нужно не только регулярно заниматься спортом, но и пересмотреть свой рацион. Медики рекомендуют добавить в него одну специю, которая помогает эффективно сжигать жир.

Какая специя избавит от жира (фото из открытых источников)

Ученые из Университета медицинских наук Ирана провели эксперимент, в ходе которого участников разделили на 2 группы. Обе группы в течение трех месяцев придерживались правильного питания и употребляли каждый день не более 500 калорий. Разница заключалась лишь в том, что добровольцы из первой группы каждое утро употребляли 150 грамм йогурта с добавлением 3 граммов тмина. И эта добавка дала свой результат.

Оказалось, что участникам из первой группы удалось за время эксперимента избавиться от 6 килограммов веса, они лишились в среднем около 15% жира, а вот участники из второй — менее 5%.

Медики отметили, что в составе тмина есть много витаминов и полезных веществ, которые ускоряю метаболизм и в целом положительно влияют на организм. Но для похудения важную роль играют именно фитостеролы — эти компоненты борются с вредными липидами крови.

Напомним, британские эксперты заявили, что диабетикам необходимо включить в свой рацион питания несколько специй, потому что они помогают нормализовать показатели сахара в крови и улучшают самочувствие. Что это за специи, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, черный тмин — почитаемая во многих культурах специя, которую более 3000 лет используют как лекарственное средство. Исследователи выяснили, что ежедневный прием черного тмина (2 г специи) на протяжение 3 месяцев способен снизить уровень сахара и "плохого" холестерина в крови.

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