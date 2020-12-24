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Главная Новости Здоровье наше тело Назван самый опасный гаджет для глаз
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Назван самый опасный гаджет для глаз

90% пользователей в поисках информации используют параллельно даже не один, а два-три гаджета

сегодня, 16:24
Автор:

Любовь Блажко

Представить современный мир без гаджетов и разнообразных девайсов практически невозможно. И несмотря на то, что они во многом являются нашими помощниками, все же с технологиями следует быть осторожными. 90% пользователей в поисках информации используют даже не один, а несколько гаджетов. А это может негативно отразиться на здоровье глаз. 

Назван самый опасный гаджет для глаз

Назван самый опасный гаджет для глаз. Фото: unsplash

Врач-офтальмолог медицинского центра Medical Plaza Юлия Тищенко заявила, что наибольшую опасность для глаз представляет обыкновенный смартфон. Об этом она рассказала в своем интервью изданию PROMAN

“Когда мы долго работаем за компьютером и напряженно смотрим в монитор, напрягаются и сокращаются как экстраокулярные, или глазодвигательные мышцы, что “держат” глаза и контролируют их движения, так и цилиарные внутренние. Если подобное происходит длительно и систематически, эти мышцы приводятся в состояние спазма, вследствие чего снижается зрение вдаль. Если же мы долго смотрим в маленький яркий экран смартфона, глаза напрягаются еще сильнее, чем при работе с компьютером. Поэтому этот гаджет по возможности стоит использовать только по прямому назначению — для телефонных звонков”, — объяснила врач. 

Как выяснилось, на данный момент не существует едино правильной "нормы", как долго человек может пользоваться гаджетом без ущерба для зрения. Тем не менее эксперты настаивают на том, что каждые 20 минут при работе со смартфоном или другим гаджетом необходимо переводить взгляд на другие предметы, или же делать специальную гимнастику. Это поможет глазам передохнуть и уберечь их от сильного перенапряжения и усталости. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как остановить ухудшение зрения. Проблемы со зрением могут передаваться по наследству, но скорее всего, дело в регулярной работе с компьютером, просмотром телевизора и постоянным щелканьем смартфона перед сном. Все эти факторы влияют на здоровье наших глаз, и не всегда в лучшую сторону. Сергей Чуб, который работает офтальмологом в клинике микрохирургии глаза, рассказал, как можно остановить ухудшение зрения. 


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Источник: https://proman.com.ua/36617-oftalmolog-rasskazal-o-naibolee-opasnom-gadzhete-dlya-glaz/
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