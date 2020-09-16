Офтальмолог рассказал, как остановить ухудшение зрения

Проблемы со зрением могут передаваться по наследству, но скорее всего, дело в регулярной работе с компьютером, просмотром телевизора и постоянным щелканьем смартфона перед сном. Все эти факторы влияют на здоровье наших глаз, и не всегда в лучшую сторону. Сергей Чуб, который работает офтальмологом в клинике микрохирургии глаза, рассказал, как можно остановить ухудшение зрения, передает издание panno4ka.

Как остановить ухудшение зрения. Фото: unsplash

Врач говорит о том, что проблема плохого зрения начинает проявляться приблизительно в 6-7 классе. И если есть члены семьи, которые носят очки или линзы, то высока вероятность получить это в наследство. Также он добавляет, что у большинства людей есть миопия, которая тоже передается генетически.

Миопия, что представляет собой близорукость, может развиваться из-за нескольких факторов. Сергей относит сюда частое сидение за компьютером и использование других современных гаджетов. Чтобы не усугублять ситуацию, специалист советует заниматься профилактикой с самого раннего возраста. Нужно давать своим глазам отдых: чаще гулять на свежем воздухе, делать специальные упражнения для глаз и давать себе регулярные перерывы при работе с техникой.

Если проблемы со зрением есть у маленьких детей, то полезно будет ограничить время, проведенное за компьютером или перед телевизором. Также эксперт рекомендует вовремя ходить к окулисту, чтобы начать профилактику еще на начальных стадиях. В юном возрасте эффективно помогают физиотерапевтические процедуры, а в более зрелом – лазерная коррекция.

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