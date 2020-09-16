kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.09.2020

BTC/USD

11080.83

ETH/USD

369.18

LTC/USD

48.67

НБУ 16.09.2020

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Офтальмолог рассказал, как остановить ухудшение зрения
commentss НОВОСТИ Все новости

Офтальмолог рассказал, как остановить ухудшение зрения

Большинство проблем со зрением могут передаваться от близких родственников

сегодня, 20:26
Автор:

Любовь Блажко

Проблемы со зрением могут передаваться по наследству, но скорее всего, дело в регулярной работе с компьютером, просмотром телевизора и постоянным щелканьем смартфона перед сном. Все эти факторы влияют на здоровье наших глаз, и не всегда в лучшую сторону. Сергей Чуб, который работает офтальмологом в клинике микрохирургии глаза, рассказал, как можно остановить ухудшение зрения, передает издание panno4ka.

Офтальмолог рассказал, как остановить ухудшение зрения

Как остановить ухудшение зрения. Фото: unsplash

Врач говорит о том, что проблема плохого зрения начинает проявляться приблизительно в 6-7 классе. И если есть члены семьи, которые носят очки или линзы, то высока вероятность получить это в наследство. Также он добавляет, что у большинства людей есть миопия, которая тоже передается генетически. 

Миопия, что представляет собой близорукость, может развиваться из-за нескольких факторов. Сергей относит сюда частое сидение за компьютером и использование других современных гаджетов. Чтобы не усугублять ситуацию, специалист советует заниматься профилактикой с самого раннего возраста. Нужно давать своим глазам отдых: чаще гулять на свежем воздухе, делать специальные упражнения для глаз и давать себе регулярные перерывы при работе с техникой.

 Если проблемы со зрением есть у маленьких детей, то полезно будет ограничить время, проведенное за компьютером или перед телевизором. Также эксперт рекомендует вовремя ходить к окулисту, чтобы начать профилактику еще на начальных стадиях. В юном возрасте эффективно помогают физиотерапевтические процедуры, а в более зрелом – лазерная коррекция. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!