kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.09.2020

BTC/USD

10702.91

ETH/USD

378.00

LTC/USD

49.18

НБУ 14.09.2020

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Почему из-за масок ухудшается гигиена зубов и как это исправить
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему из-за масок ухудшается гигиена зубов и как это исправить

Несколько простых правил помогут сохранить зубы здоровыми

сегодня, 20:32
Автор:

Любовь Блажко

Главным аксессуаром 2020 года наверняка считается маска. А когда человек одевает ее, то он начинает дышать только ртом. Это приводит к сухости во рту, потому что слюны становится меньше. Стоматолог Микаэл Тоцци рассказал, как правильно ухаживать за зубами, чтобы избежать негативных последствий. Об этом пишет издание womanel.

Почему из-за масок ухудшается гигиена зубов и как это исправить

Почему из-за масок ухудшается гигиена зубов и как это исправить. Фото: unsplash.

Эксперт объясняет, почему ношение маски плохо влияет на гигиену ротовой полости. Все потому, что постоянное дыхание ртом повышает количество бактерий, от которых появляются нежелательные побочные эффекты. Слюна, которая вырабатывается, это что-то вроде иммунной системы для рта. Она помогает поддерживать баланс бактерий во рту на необходимом уровне. Можно сделать вывод, что чем меньше слюны во рту, тем больше в нем собирается бактерий. Это может быть чревато более серьезными проблемами: кариесом и неприятным запахом.

Чтобы избежать таких последствий, специалист рекомендует выпить воды и пожевать листик мяты. Это нужно сделать сразу после того, как вы пришли домой и сняли маску. Если носить маску приходится на протяжении всего дня, то лучше запастись мятной конфетой или жвачкой со вкусом эвкалипта. Они стимулируют выделение слюны.

Также желательно не употреблять газированные напитки и холодные чаи, отдав предпочтение воде с высоким pH. А для получения наилучшего результата, тщательно чистите зубы и не бойтесь пользоваться зубной нитью. Микаэл Тоцци советует пользоваться зубной пастой с ионами цинка, которая эффективно борется с неприятным запахом. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, как всего один день голодания может помочь организму.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!