Главным аксессуаром 2020 года наверняка считается маска. А когда человек одевает ее, то он начинает дышать только ртом. Это приводит к сухости во рту, потому что слюны становится меньше. Стоматолог Микаэл Тоцци рассказал, как правильно ухаживать за зубами, чтобы избежать негативных последствий. Об этом пишет издание womanel.

Почему из-за масок ухудшается гигиена зубов и как это исправить. Фото: unsplash.

Эксперт объясняет, почему ношение маски плохо влияет на гигиену ротовой полости. Все потому, что постоянное дыхание ртом повышает количество бактерий, от которых появляются нежелательные побочные эффекты. Слюна, которая вырабатывается, это что-то вроде иммунной системы для рта. Она помогает поддерживать баланс бактерий во рту на необходимом уровне. Можно сделать вывод, что чем меньше слюны во рту, тем больше в нем собирается бактерий. Это может быть чревато более серьезными проблемами: кариесом и неприятным запахом.

Чтобы избежать таких последствий, специалист рекомендует выпить воды и пожевать листик мяты. Это нужно сделать сразу после того, как вы пришли домой и сняли маску. Если носить маску приходится на протяжении всего дня, то лучше запастись мятной конфетой или жвачкой со вкусом эвкалипта. Они стимулируют выделение слюны.

Также желательно не употреблять газированные напитки и холодные чаи, отдав предпочтение воде с высоким pH. А для получения наилучшего результата, тщательно чистите зубы и не бойтесь пользоваться зубной нитью. Микаэл Тоцци советует пользоваться зубной пастой с ионами цинка, которая эффективно борется с неприятным запахом.





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