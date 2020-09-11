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Как всего один день голодания может помочь организму

Один день голодания в целом способен ускорить обмен веществ

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Однодневное голодание является одним из самых простых и эффективных методов очищения и "обновления" организма. Но не стоит путать это понятие с разгрузочными днями, так как речь идет о полном воздержании от пищи. Такой метод был открыт японским ученым Есинори Осуми, который получил за свои исследования в этой области Нобелевскую премию. Об этом сообщает издание Vgoroden.

Как всего один день голодания может помочь организму

Ученый в 2016 году выяснил, что однодневное голодание помогает замедлить процесс старения организма, за счет обновления клеток. Если сказать простыми словами, то клетки "поедают" сами себя. С помощью аутофагии (процесс переработки клеткой собственных составляющих, - прим. авт.) организм избавляется от поврежденных клеток, тем самым предотвращая развитие серьезных заболеваний, в частности рака и болезни Альцгеймера. Еще этот процесс влияет на способность организма к обновлению и выводу токсинов и инфекций.

Исследователь также выяснил, что однодневное голодание способно улучшить работу пищеварения, укрепить иммунитет, снизить в крови уровень сахара и "вредного" холестерина, а также нормализовать нервную систему. 

Такой способ заключается в полном отказе от пищи, но не от воды. В этот день также не стоит нагружать организм физической активностью и приемом медицинских препаратов. Побольше времени проводите на свежем воздухе. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что такое интервальное голодание.


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