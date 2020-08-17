Интервальное голодание: модная фишка или реальный способ похудеть

Интервальное голодание или фастинг – это схема питания, которая подразумевает отказ от еды на определенное количество часов раз в сутки. Действительно ли этот способ поможет лишиться ненавистных килограммов, рассказала врач-гастроэнтеролог австрийского центра здоровья Verba Mayr Анна Борисова изданию "Гастроном".

Оказывается, этот стиль питания принадлежит индийской Аюрведе, созданной более 4000 лет назад. А современную популярность интервальному голоданию обеспечил ученый Есинори Осуми. Он первый рассказал, что голод и нехватка питательных веществ запускают аутофагию – процесс естественного освобождения клеток от всего вредного и ненужного, препятствующий развитию многих заболеваний.

Однако к интервальному голоданию нужно подготовиться. Отказаться от всего, что изменяет метаболизм и провоцирует голод, к примеру, курение и кофе. При этом надо постепенно снижать количество потребляемых калорий в день максимум до 1700. Врач также советует пройти обследование у специалиста, чтобы оценить общее состояние организма и убедиться в отсутствии противопоказаний. А вот фанатам ежедневных физических нагрузок лучше уменьшить свою активность на время голодания.

Эксперт рекомендует начать диету с самой щадящей схемы 16:8. При этом режиме отказаться следует только от одного приема пищи – завтрака или ужина. Придерживаться такой схемы, для начала, следует 1-2 раза в неделю, постепенно делая ее ежедневным режимом питания. Следующий этап – отказ от еды на 24 часа, а самые опытные практикуют и 36 часов голода.

В часы, когда разрешено есть, не забывайте о балансе в питании. Врач отметила, что можно есть все – сладкое, мучное или жареное, однако для достижения наилучшего результата стоит себя контролировать. Придерживайтесь базовых принципов правильного питания: употребляйте больше белков и меньше быстрых углеводов. Обратите внимание, что отказ от еды не подразумевает отказа от воды. Необходимо пить как можно больше, поскольку вода не только притупляет чувство голода, но и ускоряет процесс детоксикации, повышает тонус мышц и кожи.

Среди преимуществ такого вида питания врач назвала следующие: коррекция веса без строгих ограничений в пище, ускорение метаболизма, очищение и детоксикация организма, улучшение мозговой деятельности, профилактика заболеваний. Кроме того, из-за ощутимого понижения уровня сахара в крови, снижается риск заболевания диабетом, улучшается работа почек, поджелудочной железы и состояние сосудов. А из-за большого количества свободной энергии, которая выделяется из-за расщепления жировых запасов, улучшается мозговая деятельность. К тому же, "гормон голода" – грелин – способствует регенерации нервных клеток, участвующих в процессе памяти.

Однако есть и противопоказания для интервального голодания. Во-первых, фастинг не подходит людям, страдающим от заболеваний желудочно-кишечного тракта: им необходимо питаться регулярно и правильно. Во-вторых, нужно избегать голодания и людям с сахарным диабетом, беременным и кормящим женщинам, а также при наличии онкологических заболеваний. А если у вас гипотония – пониженное давление, то риск обмороков возрастает в разы. Поэтому нужно предварительно сдать анализы, чтобы убедиться, что у вас нет дефицита витаминов (а если таковой есть – сначала нужно его восполнить).

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