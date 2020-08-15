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Диетолог назвала главную ошибку при употреблении дыни

Диетолог объяснила, когда и как лучше употреблять дыню

15 августа 2020, 20:57
Автор:

Таисия Ерохина
Диетолог назвала главную ошибку при употреблении дыни

Главная ошибка при употреблении дыни - подавать ее в качестве десерта. Об этом рассказала диетолог Маргарита Королева, передает Ukrhealth.

Так, эта бахчевая культура имеет не только приличную пищевую ценность, но и достаточно высокий гликемический индекс. То есть, говорит диетолог, ее употребление с другими продуктами непременно повлечет набор лишних килограммов.

Поэтому специалист советует употреблять дыню только как самостоятельный продукт. При этом следует есть как можно дальше по времени от других приемов пищи. Кроме того, диетолог рекомендует ограничить этот продукт в рационе людям, склонным к избыточному весу, а также тем, у кого нарушен углеводный обмен.

А вот арбуз, который популярен в тот же сезон, как и дыня, имеет меньше предостережений. Как рассказала диетолог, арбуз может встраиваться в обычный рацион человека и отлично подойдет и в качестве перекуса, и в качестве десерта. Им можно перекусывать при правильном питании. Имеется в виду обязательный завтрак, обед и ужин, употребление как растительной, так и животной пищи. Однако диетолог добавила, что злоупотреблять таким перекусом не стоит. В пределах нормы - не более 300 граммов арбуза за один прием.

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