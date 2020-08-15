ТОП-10 уловок, которые помогут узнать качество продукта

Даже выбирая проверенные магазины, не всегда можно быть уверенным на 100% в надлежащем качестве пищевых продуктов. Чтобы узнать, можно ли тот или иной продукт вам употреблять, помогут 10 эффективных способов. Лайфхаками поделился Food in my room.

Чтобы проверить качество яиц воспользуйтесь такой уловкой. Яйцо опустите в стакан с водой: если оно ляжет на дно на бок – яйцо свежее, всплывет тупым концом вверх – ему около недели, а "зависнет" в воде тупым концом вверх – около 2-3 недель.

Определить качественное сливочное масло поможет кипяток: залейте им кусочек масла – настоящий продукт сразу же растает и расплывется, тогда как маргарин – распадется на кусочки. У натурального масла есть только два ингредиента – цельное молоко и сливки. Масло должно быть не слишком желтом, но и не белоснежным, не крошится, а правильная консистенция – твердая и гладкая на ощупь, при этом на срезе не должно быть никаких расслоений. Помните, что коровье масло хранится не больше 10-15 суток.

"Обмануть" срок годности сметаны производители пытаются с помощью крахмала. Его наличие легко обнаружить. Йод или люголь смешайте с небольшой порцией сметаны, если она посинеет – в сметане есть крахмал. А вот сметана с содержанием стабилизатора каррагинан (искусственная добавка для сгущения) имеет сгустки, крупинки и комки.

Качество молока также можно проверить в домашних условиях. Добавьте в молоко несколько капель раствора йода – если оно окрасится в синий цвет, в нем есть крахмал (им производители пытаются придать молоку густоты). Разбавленное водой молоко узнайте так: разбавьте одну часть молока в двух частях спирта и взболтайте смесь в течение одной минуты. После вылейте смесь на блюдце: сразу увидите хлопья – молоко качественное, а если они появятся спустя паузу — разбавленное.

Выявить крахмал в твороге можно простым образом: капните немного йода на кусочек творога – некачественный продукт посинеет, натуральный – приобретет рыжий цвет.

В мед нередко добавляют мел, чтобы увеличить объем продукта. Выявить ненужный ингредиент поможет уксусная кислота: растворите мед в воде и добавьте немного уксусной кислоты, если возникнут пена и шипение – продукт некачественный. А если вы нальете немного меда на бумагу, после чего он растечется и образует вокруг большой мокрый след – значит в меде есть вода.

Выбрать свежую рыбу – та еще задача. Помните. что немутные глаза однородного цвета, целая, неповрежденная чешуя и красноватые жабры — признаки свежего продукта. Мясо должно быть розоватым, а не коричневым. А если опустить свежую рыбу в таз с водой – они при погружении утонет.

На свежем и качественном мясе не будет никакой посторонней жидкости, крови или слизи. Куски – о ровные и упругие, цвет — ярко-красный, мясной сок — прозрачный. А рыхлое, неестественно розовое мясо, вероятно, "дитя" стимуляторов роста. Свежее мясо плотное и со слегка увлажненной поверхностью, а некачественное — мокрое или липкое, при этом выделяет мутный сок. Так, надавите пальцем на мясной разрез: появившаяся впадина на свежем мясе быстро исчезнет, а на некачественном — не будет выравниваться.

Качественные цукаты выявит следующая уловка. Опустите цукаты в теплую воду: если они стали бесцветными или слегка растворились в воде – фрукты заменили желатином и красителями.

А вот вино на подлинность определит обычная пищевая сода. Чайную ложку красного вина влейте в миску с небольшим количеством соды. Если напиток потемнеет или посереет – вино можно употреблять, а вот некачественный напиток останется такого же цвета. Также помните, что у хорошего вина всегда есть осадок – так называемый винный камень, который после взбалтывания оседает на дно. А вот пересохшая, протекающая или обладающая затхлым запахом пробка – признак подделки.

Ранее мы рассказали, от каких продуктов летом лучше отказаться.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!