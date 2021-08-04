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Из-за какой болезни белки глаз могут изменить цвет

Врач-офтальмолог Ксения Чиненова рассказала, на какие серьезные заболевания может указывать изменение цвета белков глаз

сегодня, 10:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Часть глаза, которая покрывает 80% поверхности глазного яблока называется склера. В здоровом состоянии она имеет белый оттенок, если же он меняется, значит в организме произошел какой-то сбой. Врач-офтальмолог Ксения Чиненова рассказала, из-за каких заболеваний белки глаз могут изменить свой цвет.

Из-за какой болезни белки глаз могут изменить цвет

Почему белок глаза может менять цвет (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что изменения могут быть приобретенными и врожденными. Ко второй группе относятся, например, очаговая или диффузная пигментация. Если белки глаз приобрели желтоватый оттенок, то у человека, вполне возможно, есть проблемы с печенью, например, он болеет гепатитом. Это происходит из-за того, что в организме накапливается желчный пигмент.

Красный или розовый цвет может указывать на разрыв кровеносного сосуда, это состояние безвредное, хотя и выглядит довольно пугающе. Другими причинами, из-за которых белки глаз могут изменить оттенок является аллергическая реакция, сухость глаз, раздражение. В некоторых случаях красные глаза могут сигнализировать о глаукоме. 

Серо-голубой оттенок склеры, по словам специалиста, может появиться после долгого приема лекарств, как правило, антибиотиков. Чаще всего это миноциклин, который используют для лечения розацеа, а иногда и ревматоидного артрита.

Напомним, что глаза — это самый важный орган чувств, поэтому они заслуживают исключительно большого внимания. С помощью зрения человек получает около 70% информации, и при малейших неприятных ощущениях стоит побеспокоиться. Эксперты назвали 5 особенно опасных заболеваний глаз.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что медики назвали симптомы, по которым можно диагностировать онкозаболевания глазного яблока на раннем этапе.


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Источник: https://www.7mednews.ru/bolezni/23025-iz-za-kakoy-bolezni-belki-glaz-menyayut-cvet-oftalmolog.html
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