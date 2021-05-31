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Пять заболеваний глаз, которые важно вовремя заметить

Эксперты назвали пять самых распространенных и серьезных заболеваний глаз, на которые важно обратить внимание

31 мая 2021, 23:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Глаза — это самый важный орган чувств, поэтому они заслуживают исключительно большого внимания. С помощью зрения человек получает около 70% информации, и при малейших неприятных ощущениях стоит побеспокоиться. Вот 5 особенно опасных заболеваний глаз.

Пять заболеваний глаз, которые важно вовремя заметить

Заболевания глаз (фото из открытых источников)

Катаракта

Первый признак заболевания — снижение зрения в сумерках. При этом может отмечаться разная четкость зрения в каждом глазу, а также туман и пелена. Единственный способ справиться с катарактой — операция по замене хрусталика, с помощью которой можно добиться быстрого и эффективного восстановления зрения.

Глаукома

Коварное и тяжелое заболевание, которое приводит к безвозвратной потере зрения. Оно возникает из-за повышения внутриглазного давления. Нередко человек замечает пелену перед глазами, при взгляде на яркий свет появляется радужный ореол, в заболевшем глазу периодически возникают вспышки молний. Проблема может сопровождаться обильным слезотечением и головной болью.

Тромбоз и окклюзия центральной вены сетчатки

Это заболевания магистральных сосудов глаза. Все дело в нарушении оттока крови из центральной вены сетчатки или ее ветвей. Проблема чаще всего односторонняя. Туман перед глазами дополняется искажением картинки, а также резким снижением зрения и тупой болью в глазнице и височной области. Перед больным глазом могут появляться яркие вспышки света.

Острые заболевания роговицы

Симптомы: пелена перед глазами, жжение, светобоязнь, слезотечение. Причиной может стать: кератит, эрозия, язва. Дополнительные сигналы: покраснения глаз, снижение зрения, головная боль.

Заболевания волокон зрительного нерва

В данном случае также возможно образование пелены перед глазами. Все дело в разрушении миелиновой оболочки волокон. При своевременном обращении к доктору удается вовремя уточнить диагноз, улучшить состояние пациента и даже повысить остроту зрения до максимально возможной.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие болезни можно определить по глазам.


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