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Любовь Блажко
Эксперты заявили о том, что по глазам можно увидеть, есть ли у нас проблемы со здоровьем. Они перечислили, какие именно заболевания можно прочитать по глазам.
Болезни, появление которых можно определить по глазам. Фото: unsplash
Рак
Регулярный поход к офтальмологу может действительно обезопасить от страшной болезни. Изменения поля зрения могут помочь в ранней диагностике опухоли головного мозга, кровотечение в сетчатке предупредит о лейкемии, а изменения в радужке сообщат о меланоме — она может поражать не только кожу, но и глаза.
Сахарный диабет
Небольшие кровотечения в сетчатке могут свидетельствовать о диабете второго типа. Стоит отметить, что они появляются у человека намного раньше, чем все остальные симптомы. И если вы заметите у себя что-то подобное, то не поленитесь лишний раз посетить врача.
Гипертония и болезни сердца
Между сужением мелких кровеносных сосудов в сетчатке глаз и сердечными заболеваниями есть взаимосвязь, которая может вас вовремя предупредить.
Рассеянный склероз
Воспаление зрительного нерва (или оптический неврит) встречается у 75 процентов людей, которые страдают от рассеянного склероза, что может говорить о наличии проблемы.
Ревматоидный артрит
Синдром сухого глаза — самый распространенный офтальмологический симптом ревматоидного артрита. Со временем воспалительные вещества, которых особенно много в организме людей, болеющих артритом, рано или поздно мигрируют в глазное яблоко.
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