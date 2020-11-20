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Болезни, появление которых можно определить по глазам

Посещать офтальмолога рекомендуется минимум один раз в год

сегодня, 19:53
Автор:

Любовь Блажко

Эксперты заявили о том, что по глазам можно увидеть, есть ли у нас проблемы со здоровьем. Они перечислили, какие именно заболевания можно прочитать по глазам. 

Болезни, появление которых можно определить по глазам

Болезни, появление которых можно определить по глазам. Фото: unsplash

Рак

Регулярный поход к офтальмологу может действительно обезопасить от страшной болезни. Изменения поля зрения могут помочь в ранней диагностике опухоли головного мозга, кровотечение в сетчатке предупредит о лейкемии, а изменения в радужке сообщат о меланоме — она может поражать не только кожу, но и глаза. 

Сахарный диабет 

Небольшие кровотечения в сетчатке могут свидетельствовать о диабете второго типа. Стоит отметить, что они появляются у человека намного раньше, чем все остальные симптомы. И если вы заметите у себя что-то подобное, то не поленитесь лишний раз посетить врача.

Гипертония и болезни сердца

Между сужением мелких кровеносных сосудов в сетчатке глаз и сердечными заболеваниями есть взаимосвязь, которая может вас вовремя предупредить. 

Рассеянный склероз

Воспаление зрительного нерва (или оптический неврит) встречается у 75 процентов людей, которые страдают от рассеянного склероза, что может говорить о наличии проблемы.

Ревматоидный артрит

Синдром сухого глаза — самый распространенный офтальмологический симптом ревматоидного артрита. Со временем воспалительные вещества, которых особенно много в организме людей, болеющих артритом, рано или поздно мигрируют в глазное яблоко. 

Также издание "Комментарии" расскажет, на какие болезни указывают холодные ноги. 


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Источник: https://www.popmech.ru/science/508542-5-zabolevaniy-vozniknovenie-kotoryh-mozhno-opredelit-po-glazam/
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