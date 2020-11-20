Эксперты заявили о том, что по глазам можно увидеть, есть ли у нас проблемы со здоровьем. Они перечислили, какие именно заболевания можно прочитать по глазам.

Болезни, появление которых можно определить по глазам. Фото: unsplash

Рак

Регулярный поход к офтальмологу может действительно обезопасить от страшной болезни. Изменения поля зрения могут помочь в ранней диагностике опухоли головного мозга, кровотечение в сетчатке предупредит о лейкемии, а изменения в радужке сообщат о меланоме — она может поражать не только кожу, но и глаза.

Сахарный диабет

Небольшие кровотечения в сетчатке могут свидетельствовать о диабете второго типа. Стоит отметить, что они появляются у человека намного раньше, чем все остальные симптомы. И если вы заметите у себя что-то подобное, то не поленитесь лишний раз посетить врача.

Гипертония и болезни сердца

Между сужением мелких кровеносных сосудов в сетчатке глаз и сердечными заболеваниями есть взаимосвязь, которая может вас вовремя предупредить.

Рассеянный склероз

Воспаление зрительного нерва (или оптический неврит) встречается у 75 процентов людей, которые страдают от рассеянного склероза, что может говорить о наличии проблемы.

Ревматоидный артрит

Синдром сухого глаза — самый распространенный офтальмологический симптом ревматоидного артрита. Со временем воспалительные вещества, которых особенно много в организме людей, болеющих артритом, рано или поздно мигрируют в глазное яблоко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!