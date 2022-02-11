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Ученые нашли продукт, предотвращающий потерю зрения

Американские исследователи обнаружили продукт, регулярное употребление которого может предотвратить возрастную потерю зрения и другие проблемы с глазами

сегодня, 09:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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С возрастом структура нашего глаза меняется, как и размер зрачка, потому что контролирующие его мышцы ослабевают. И одной из главных причин потери зрения в старшем возрасте является дегенерация желтого пятна. Но ученые выяснили, с помощью какого продукта можно предотвратить эти проблемы.

Ученые нашли продукт, предотвращающий потерю зрения

Какой продукт предотвращает потерю зрения (фото из открытых источников)

Американские ученые провели эксперимент, участие в котором приняло 13 добровольцев в возрасте 45-69 лет, которые5 раз в неделю съедали около 30 граммов сушеных ягод годжи, на протяжении 3 месяцев. Еще 14 добровольцев употребляли специальную добавку для зрения в течение такого же периода. Ученые сравнили оптическую плотность макулярного пигмента в их глазах до и после исследования, и выяснили позитивные изменения у той группы людей, которая употребляла ягоды годжи.

Исследователи объясняют, что в составе ягоды есть соединения — лютеин и зеаксантин, а они положительно влияют на зрительную систему, защищая орган от заболеваний, связанных с возрастной дегенерацией желтого пятна.

К слову, ягоды годжи также богаты на витамины A, B, D, а также антиоксиданты, жирные кислоты омега-3, омега-6, омега-9, цинк, фосфор, магний, калий, кальций, марганец, которые положительно влияют на наш организм.

Напомним, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова рассказала, какие повседневные привычки вредят зрению.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, для того, чтобы улучшить зрение, можно не только прибегать к помощи фармации. Есть перечень продуктов, которые являются очень полезными для зрения и способствуют его сохранению на протяжении длительного периода.

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Источник: https://storinka.com.ua/2022/02/nazvan-neozidannyj-plod-dla-zasity-zdorova-glaz/
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