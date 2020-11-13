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Пять продуктов, которые помогут защитить зрение

Употребление этих продуктов укрепляет глаза, а также помогает сохранить зрение как можно дольше

сегодня, 21:56
Автор:

Елизавета Черных

Мало кто знает, но для того, чтобы улучшить зрение, можно не только прибегать к помощи фармации. Есть перечень продуктов, которые являются очень полезными для зрение и способствуют его сохранению на протяжении длительного периода. Об этом сообщает издание Food News.

Пять продуктов, которые помогут защитить зрение

ФОТО: Из открытых источников

Черника

Регулярное употребление ягод способствует укреплению зрения, а также кровеносных сосудов, которые расположены в задней части глаз. Черника также помогает укрепить структуру коллагена в сетчатке глаза. 

Черный шоколад

Оказывается, шоколад может также позитивно влиять на организм, в частности на зрение. По данным исследования, которое проводилось при участии людей с глаукомой, лакомство способствует снижению риска вовсе потерять зрение. 

Яйца

Яичные желтки богаты Витамином D, который с возрастом помогает вашим глазам оставаться здоровыми, а также обостряет зрение. 

Миндаль

Как и большинство орехов, он невероятно богат Витамином Е, который снижает риск развития дегенерации желтого пятна — центральной и особо важной части сетчатки глаза. 

Лосось

Этот продукт содержит Омега-3 — полезные насыщенные жиры, которые необходимы для поддержания хорошего зрения. Для здоровья глаз, эксперты советуют употреблять две-три порции приготовленной рыбы в неделю. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, исследователи пришли к выводу, что перец чили продлевает жизнь. 


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Источник: https://food.news/
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