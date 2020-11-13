Пять продуктов, которые помогут защитить зрение

Мало кто знает, но для того, чтобы улучшить зрение, можно не только прибегать к помощи фармации. Есть перечень продуктов, которые являются очень полезными для зрение и способствуют его сохранению на протяжении длительного периода. Об этом сообщает издание Food News.

ФОТО: Из открытых источников

Черника

Регулярное употребление ягод способствует укреплению зрения, а также кровеносных сосудов, которые расположены в задней части глаз. Черника также помогает укрепить структуру коллагена в сетчатке глаза.

Черный шоколад

Оказывается, шоколад может также позитивно влиять на организм, в частности на зрение. По данным исследования, которое проводилось при участии людей с глаукомой, лакомство способствует снижению риска вовсе потерять зрение.

Яйца

Яичные желтки богаты Витамином D, который с возрастом помогает вашим глазам оставаться здоровыми, а также обостряет зрение.

Миндаль

Как и большинство орехов, он невероятно богат Витамином Е, который снижает риск развития дегенерации желтого пятна — центральной и особо важной части сетчатки глаза.

Лосось

Этот продукт содержит Омега-3 — полезные насыщенные жиры, которые необходимы для поддержания хорошего зрения. Для здоровья глаз, эксперты советуют употреблять две-три порции приготовленной рыбы в неделю.

Как сообщали "Комментарии" ранее, исследователи пришли к выводу, что перец чили продлевает жизнь.

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