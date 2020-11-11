Перец чили продлевает жизнь: исследование ученых

Исследование ученых из Американской кардиологической ассоциации показало, что люди, которые регулярно едят перец чили, живут дольше. Об этом сообщило издание Independent.

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В ходе исследования эксперты определили связь между употреблением красного перца и снижением смертности. Результаты исследования говорят о том, что у любителей острого перца снижается риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также заболевания раком. В сравнении с теми, кто редко, или никогда не ел перец чили, у любителей острого перца наблюдалось относительное снижение смертности на 25%.

Чтобы оценить влияние перца чили на организм человека, американские специалисты проверили более четырех тысяч исследований из пяти ведущих мировых баз данных о здоровье. В результате этого, ученые смогли получить записи о здоровье и питании более 570 тысяч человек из различных стран.

"Это подчеркивает, что диетические факторы могут играть важную роль в общем состоянии здоровья", — сказано в исследовании.

Ученые утверждают, что острый перец оказывает противовоспалительное действие, а также может регулировать уровень глюкозы в крови.

Как сообщали "Комментарии" ранее, ученые назвали места, в которых легче всего подхватить коронавирус.

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