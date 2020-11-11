kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.11.2020

BTC/USD

15683.42

ETH/USD

462.74

LTC/USD

59.76

НБУ 11.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Перец чили продлевает жизнь: исследование ученых
commentss НОВОСТИ Все новости

Перец чили продлевает жизнь: исследование ученых

Острый перец оказывает противовоспалительное действие, а также может регулировать уровень глюкозы в крови

сегодня, 21:33
Автор:

Елизавета Черных

Исследование ученых из Американской кардиологической ассоциации показало, что люди, которые регулярно едят перец чили, живут дольше. Об этом сообщило издание Independent.

Перец чили продлевает жизнь: исследование ученых

ФОТО: Из отрытого источника

В ходе исследования эксперты определили связь между употреблением красного перца и снижением смертности. Результаты исследования говорят о том, что у любителей острого перца снижается риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также заболевания раком. В сравнении с теми, кто редко, или никогда не ел перец чили, у любителей острого перца наблюдалось относительное снижение смертности на 25%. 

Чтобы оценить влияние перца чили на организм человека, американские специалисты проверили более четырех тысяч исследований из пяти ведущих мировых баз данных о здоровье. В результате этого, ученые смогли получить записи о здоровье и питании более 570 тысяч человек из различных стран. 

"Это подчеркивает, что диетические факторы могут играть важную роль в общем состоянии здоровья", — сказано в исследовании. 

Ученые утверждают, что острый перец оказывает противовоспалительное действие, а также может регулировать уровень глюкозы в крови. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, ученые назвали места, в которых легче всего подхватить коронавирус. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.independent.co.uk/news/science/chilli-pepper-diet-live-longer-cancer-heart-disease-research-b1719246.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ