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Какие повседневные привычки опасны для зрения

Доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова рассказала, какие повседневные привычки вредят зрению

сегодня, 10:50
Автор:

Светлана Шкурупий
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Глаза — важный человеческий орган, позволяющий получать огромное количество информации и наслаждаться красотой окружающего мира. Но есть привычки, которые "подрывают" зрение и могут привести к неприятным последствиям.

Какие повседневные привычки опасны для зрения

Что вредит зрению (фото из открытых источников)

Врач-офтальмохирург Татьяна Шилова рассказала, что зрение может ухудшаться из-за разных факторов. Один их них — дефицит воды. Да, обезвоживание может привести к сухости и повышенному дискомфорту в глазах.

Длительное нахождение за экраном гаджета также негативно сказывается на зрении. И на сегодняшний день эта проблема является очень актуальной. Из-за того, что глаз находится в постоянном напряжении, сосредотачиваясь на экране, его увлажнение нарушается, в результате чего развивается синдром "сухого глаза".

Эксперт также не рекомендует читать в слишком темном помещении или транспорте, потому что глаза испытывают повышенную нагрузку от изменения фокуса. 

Если хотите сохранить свое зрение, тогда не забывайте об элементарных правилах гигиены. Относитесь к глазам бережено и не допускайте попадания в них грязи и бактерий. 

Напомним, что лазерная коррекция зрения — операция, которая изменяет форму роговицы глаза для улучшения зрения. Однако это скорее косметическая процедура, которую можно сравнить с пластикой носа или губ, и она имеет ряд противопоказаний.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие женщины хоть раз сталкивались с такой проблемой, как "мешки" под глазами. Обычно отеки и синяки на лице говорят о сильной усталости и недосыпе, но существует множество причин их появления. Если вам нужно быстро и эффективно привести себя в порядок, помогут следующие правила. 


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Источник: https://infozoid.ru/mozaic/oftalmolog-perechislila-povsednevnye-privychki-kotorye-portyat-zrenie-168432/
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